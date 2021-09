A irresistível ascensão do cometa Erling Haaland

Logo depois do confronto entre Borussia Dortmund e Union Berlin no último sábado (18/09), Mats Hummels, chefão da defesa aurinegra, deu rápida entrevista à plataforma de streaming DAZN e fez uma declaração que dá a exata medida do profissionalismo do ainda jovem atacante norueguês Erling Haaland: "Desde sua chegada aqui ele está aperfeiçoando seu jogo aéreo que era um dos seus pontos fracos. O técnico Edin Terzic o convenceu a incorporar esse fundamento ao seu repertório e eu o ajudei nisso. Fizemos sessões de treinos adicionais.

Foram incontáveis cruzamentos sobre a grande área para ele completar de cabeça que agora começam a dar seus primeiros resultados”.

Há muitas testemunhas que podem confirmar essas horas adicionais de treinos extras. Quando Haaland chegou do RB Salzburg em janeiro de 2020, já nos primeiros treinamentos foi detectado que, apesar dos seus 1,94 de altura, fazer gols de cabeça não era mesmo o seu forte. As sessões de treinos focadas especificamente visando o domínio do jogo aéreo fizeram com que esse ponto fraco do atacante se transformasse num dos seus pontos fortes. Entre tantos outros, diga-se de passagem.

Depois de mais um gol de cabeça do seu pupilo contra o Union, o treinador Marco Rose não se conteve e deixou um recado para a concorrência: "Com esta qualidade de domínio do espaço aéreo incorporada à forma de jogar do Haaland, só posso desejar boa sorte às defesas dos nossos concorrentes. Divirtam-se!”, provocou.

Na atual campanha da Bundesliga, que está apenas na quinta rodada, Haaland já marcou dois gols de cabeça, a mesma quantidade de todo a temporada passada. Hummels acredita que se o atacante continuar nesse ritmo fará pelo menos uns dez gols a mais do que em 2020/2021 e conclui: "Ele tem tantas qualidades e ao mesmo tempo trabalha muito nos seus pontos fracos”.

Gary Lineker, maior artilheiro do English Team em Copas do Mundo, é fã incondicional do atacante. Logo depois do jogo Borussia Dortmund x Union Berlin, disparou em sua conta no Twitter: "Mais dois gols de Haaland. Os números desse jovem são totalmente absurdos”. É também por esses números "absurdos” que Lineker gostaria de ver o norueguês atuando por um grande clube na Premier League.

E por falar em números, para se ter uma ideia do quanto o "cometa” norueguês agrega em termos de pontuação na tabela, bastaria subtrair os seus sete gols e as suas quatro assistências dos resultados obtidos até agora nos jogos da Bundesliga pelo Dortmund.

Claro, é um exercício matemático puramente teórico, mas sem os sete gols e sem as quatro assistências do Haaland, ao menos na teoria, o Borussia teria perdido do Eintracht Frankfurt, empatado com o Hoffenheim, perdido do Leverkusen e empatado com o Union Berlin. Basta verificar quantos gols e quantas assistências foram de Haaland nesses quatro confrontos.

Dos 17 gols do Dortmund na atual temporada, Haaland participou direta ou indiretamente em onze. Onze participações que valeram dez pontos e garantiram o terceiro lugar na tabela de classificação. Sem esses dez pontos, o Dortmund estaria hoje na zona de rebaixamento em 17º lugar com apenas dois pontos no cômputo geral.

Na tabela de artilheiros, Lewandowski e Haaland dividem a liderança com sete gols cada. Desses sete, o norueguês anotou quatro com o pé esquerdo, um com o direito e dois de cabeça. Com seus 68 gols em 67 jogos oficiais pelo Dortmund já é tido como um dos melhores goleadores da história da Bundesliga.

O seu objetivo agora é se tornar um atacante versátil e para tanto já está treinando finalizações com qualquer parte do corpo. A continuar nesse diapasão, mais cedo ou mais tarde acabará se tornando um artilheiro que fará gols intencionalmente com quadril, joelho, canela, de costas e até com o bumbum, se necessário for.

Não é à toa que grandes potências do futebol europeu estão de olho nele e não é de hoje. O seu contrato com o Dortmund vigora até 2024, mas especula-se que será difícil segurá-lo no clube até lá. Recentemente Jürgen Klopp, técnico do Liverpool, se manifestou sobre o jovem talento dando a entender que gostaria de poder contar com ele no seu time.

Hans-Joachim Watzke, diretor executivo do Borussia Dortmund, está tranquilo: ”Enquanto Erling tiver a garra de jogar neste time que montamos e que atua muito em função dele, estamos tranquilos. Pelo menos, até o final da atual temporada, ele deve ficar conosco. Depois veremos. Só posso garantir que, de nossa parte, vamos fazer de tudo para tê-lo conosco pela maior parte do tempo possível. E se não der para continuar com ele no clube, iremos em busca de outro atacante de primeira linha, como já fizemos em outras oportunidades”.

Enquanto isso, a irresistível ascensão do cometa norueguês parece não ter limites para alegria do mundo do futebol.

Gerd Wenzel começou no jornalismo esportivo em 1991 na TV Cultura de São Paulo, quando pela primeira vez foi exibida a Bundesliga no Brasil. Atuou nos canais ESPN como especialista em futebol alemão de 2002 a 2020, quando passou a comentar os jogos da Bundesliga para a OneFootball de Berlim. Semanalmente, às quintas, produz o Podcast "Bundesliga no Ar". A coluna Halbzeit é publicada às terças-feiras.

O texto reflete a opinião do autor, não necessariamente a da DW.