A indústria da moda e os danos ao meio ambiente

Neste Futurando vamos mostrar uma alternativa aos pigmentos usados atualmente na indústria têxtil. Em Toulouse, na França, cientistas estão desenvolvendo corantes sustentáveis produzidos por bactérias. Hoje, os pigmentos usados para tingir tecidos ainda são à base de petroquímicos.

Vamos mostrar também um museu na Holanda dedicado à moda sustentável. O ‘Fashion for Good' se aliou a grandes empresas do setor têxtil para chamar a atenção do público para alguns pontos críticos dessa indústria milionária.

Você sabe o quanto uma simples camiseta custa para o meio ambiente? Isso você também vai ver nesta edição do Futurando.

O programa fala ainda sobre como um projeto para criar jardins urbanos está ajudando refugiados em Quito, no Equador. O projeto AGRUPA, além de integrar refugiados da Venezuela, incentiva a presença de mais verde na cidade.

O Futurando também mostra como a permacultura está transformando a vida de uma comunidade na Índia. A permacultura é uma forma de manejo da terra em harmonia com todos os organismos presentes no ecossistema. Um casal começou a praticar o plantio sustentável e a ideia tem se espalhado pelos vizinhos. O benefício é de todos e da natureza.

