A importância do cérebro

Nenhum computador conseguiu até hoje igualar seu desempenho ao do cérebro humano. Ele reúne mais de 85 bilhões de células nervosas que comandam ações simultâneas. Com o poder da mente, já é possível controlar máquinas simples. Mas cientistas e empresas como Facebook querem ampliar suas funções, criar novas tecnologias controladas pelo pensamento. Para que isso se torne possível, estão investindo esforços para filtrar e decifrar a atividade cerebral. Um trabalho complexo e que esbarra em conflitos éticos. Esse é um dos destaques do Futurando desta semana. Você pode opinar sobre o assunto no nosso canal do YouTube ou Instagram.

É verdade que usamos apenas 10% do nosso cérebro? A equipe da DW foi em busca de respostas sobre a origem desse mito, que inspirou roteiros de filmes de ficção científica e é usado de forma controversa pela Cientologia.

O Futurando também investiga outro tema intrigante: como as crianças desenvolvem a memória? Ao nascer, os humanos ainda não têm a capacidade de se lembrar e nem de se reconhecer. Um grupo de pesquisadores realizou testes intensivos com cerca de 90 crianças durante mais de cinco anos. O objetivo era ver por quais estágios as crianças passam até que sejam capazes de se lembrar das próprias experiências e desenvolver uma memória autobiográfica. Os detalhes do estudo, você confere nesta edição.

Mas nossas lembranças podem ser manipuladas. A psicóloga forense Julia Shaw alerta para o perigo de interrogatórios realizados incorretamente. Policiais, mesmo sem intenção, podem "plantar” lembranças falsas em vítimas e suspeitos. A reportagem do Futurando traz alguns casos famosos de falsa memória que quase levaram inocentes para a prisão. E apresenta o que pode ser feito para evitar que isso aconteça.

A memória é essencial na vida não só de humanos, mas também de outros animais. Elefantes têm uma memória muito boa e são animais sociais, como nós e outros grandes primatas. Mas uma outra espécie surpreende pesquisadores ao mostrar que ajuda seus semelhantes. Cientistas comprovam que papagaios não sentem inveja e são altruístas. Não perca!