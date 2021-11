A Feira do Livro de Frankfurt e a premiação de Tsitsi Dangarembga

O catálogo 2021 da Feira do Livro de Frankfurt conta com 2000 expositores de 80 países. Dois anos atrás, esse número era mais que o triplo. Ainda assim, após uma edição exclusivamente online em 2020 por causa da pandemia, o ânimo este ano é de uma retomada esperançosa. Um dos destaques da Feira é a escritora e cineasta do Zimbábue Tsitsi Dangarembga.

A Feira do Livro de Frankfurt, o maior evento do gênero no mundo, só sobreviveu graças ao financiamento público. O pacote de incentivos do governo denominado “Recomeço Cultura” beneficiou também as editoras do país – especialmente as pequenas que sofreram diretamente com o lockdown das livrarias.

Um dos destaques da Feira é a escritora e cineasta do Zimbábue Tsitsi Dangarembga. Neste ano, ela recebe o Prêmio da Paz do Comércio Livreiro Alemão pelo seu comprometimento com o feminismo e pela luta por mudanças políticas no Zimbábue.