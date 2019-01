A dieta para salvar o planeta

A forma como nos alimentamos não apenas está acabando com o planeta, mas também tem aumentado as taxas de mortalidade e diminuído a expectativa de vida. Um estudo recente publicado na revista médica The Lancet sugere que isso precisa mudar - e com urgência. Temos que dar prioridade a oleaginosas e proteínas vegetais. Na chamada dieta da saúde planetária, o recomendável de carne, por dia, é 14 gramas. Os detalhes você confere no Futurando desta semana.

O consumo de carne, aliás, é antigo. Há pelo menos dois milhões de anos comemos carne, embora a criação de animais para o abate tenha começado na chamada Antiguidade Tardia, em meados do terceiro século. De lá para cá, muita coisa mudou, principalmente no que diz respeito a tecnologia e automatização na produção de alimentos. O que faz com que seja um desafio cumprir a meta proposta pela publicação The Lancet.

O programa também traz uma reportagem sobre um vegetal que, pelo jeito, só faz bem: a cebola. Uns amam, outros detestam, mas fato é que ela é um remédio natural contra tosse, resfriados e dores de ouvido. O extrato da cebola age como anti-inflamatório e antibacteriano. Cientistas estudam o potencial dela para tratamento até do câncer.

Seguimos no tema saúde. Você sabia que pessoas que passaram por um transplante de medula óssea estão sujeitas a diversas doenças porque enfrentam uma fase de reconstrução do sistema imune? Nesse período, qualquer mínimo ataque de um vírus, mesmo menos agressivo, pode ser fatal. Os remédios que combatem vírus como da Herpes, em geral, fream também a multiplicação das células de defesa do nosso corpo, o que nesse tipo de caso não seria o mais adequado. Mas já foi desenvolvido um medicamento para conter patógenos sem frear o fortalecimento da imunidade de um transplantado. Vamos mostrar detalhes da pesquisa.

Não tem como falar de saúde sem falar de esporte. A escolha de qual esporte praticar, principalmente para quem quer sair do sedentarismo, depende de uma série de fatores, incluindo, claro, o condicionamento físico. A decisão sobre o tipo de exercício também interfere no resultado esperado. O que ninguém questiona é que manter uma rotina de atividade física faz bem à saúde do corpo e da mente, como você vai ver na reportagem do Futurando.

Você já sentiu o coração acelerar quando está em casa relaxando, mas na hora do exame parece tudo normal? Muitos aplicativos oferecem uma solução: medir os batimentos cardíacos pelo smartphone. É quase um eletrocardiograma que você mesmo pode fazer. O Futurando testou alguns desses apps e levou os registros para dois cardiologistas avaliarem.

O programa

O Futurando traz novidades sobre ciência, meio ambiente e tecnologia e é produzido todas as semanas pela redação brasileira da Deutsche Welle, em Bonn, na Alemanha.

O programa é exibido, no Brasil, pelo Canal Futura às terças-feiras, às 22h30 com reprise às quartas 16h30, quintas, sábados e segundas; pela Rede Minas aos sábados, às 14h30, com reprise às sextas-feiras, às 13h30; pela TV Brasil todas as terças, às 21h45, com reprise às quintas, às 3h15; pela TV Cultura aos domingos às 00h, com reprise todas as quartas às 22h30 ; pela TV Câmara Tupã todos os sábados às 18h, com reprise às terças-feiras, às 19h40 e pela TV Climatempo aos sábados às 9h30, com reprise às terças e aos domingos. Você também pode ver vídeos do programa no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro.

O Futurando é transmitido ainda em Moçambique pela Rede Tim, aos sábados, às 14h30.