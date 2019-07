A crise do guacamole no México

O guacamole está se tornando cada vez mais popular não só no México, mas também nos vizinhos Estados Unidos. No dia do Super Bowl, a grande final da liga profissional de futebol americano dos EUA, os americanos devoram o delicioso molho mexicano à base de abacates em quantidades recordes.

Apenas para a partida deste ano, em fevereiro, 120 mil toneladas do fruto do abacateiro foram exportadas para o norte, 20% a mais do que no ano passado, de acordo com a associação de produtores de abacate e exportadores do México (Apeam). Nos últimos anos a quantidade exportada quadruplicou.

No México, por outro lado, a fome de abacate dos americanos está fazendo com que cada vez mais barracas de tacos sirvam suas tortilhas de trigo ou milho com carne moída assada usando guacamole "falso". Embora este também seja preparado com tomate, óleo de pimenta chili, sal, alho e coentro, os abacates são substituídos por abobrinha.

Ainda que o molho mantenha sua aparência tipicamente verde e mesmo que o creme tenha consistência e gosto parecido com o guacamole "real", "isso é realmente doloroso", afirma o portal de internet Chilango. Receitas, como as publicadas pela blogueira de gastronomia Alejandra de Nava, circulam há anos na web.

Mas o burburinho se explica por uma circunstância particular: usar abacates para guacamole se tornou quase um luxo no México atualmente, graças ao aumento acentuado do preço da fruta verde.

Colheita ruim, acréscimo de demanda e mais especuladores

Isso se deve à queda no rendimento das safras e ao aumento da demanda nos Estados Unidos, explica o produtor de abacates Pedro Bucio ao jornal regional Diario de Coahuila. Segundo ele, oferta e demanda determinam o preço. "Há pouco abacate aqui no México, e a escassez causou o aumento de preços", afirma. No final de junho, um quilo de abacate custava até 100 pesos (20 reais).

O ministro mexicano da Agricultura, Víctor Villalobos, por outro lado, culpa os especuladores pelo aumento dos preços, mas os números o contradizem. Nos primeiros cinco meses deste ano, a produção caiu 1,2% em relação ao mesmo período do ano anterior – em termos absolutos, isso equivale a mais de 10 mil toneladas. Ao mesmo tempo, as exportações aumentaram 7,6%.

Nos últimos dez anos, as exportações chegaram a quadruplicar. Grande parte dessa demanda vem dos EUA, onde o consumo de abacate tem aumentado 15% ao ano – seja em forma de pasta ou para uso em saladas e smoothies.

Os abacates são considerados uma espécie de "superalimento": ricos em ácidos graxos insaturados, potássio e vitamina E, ajudam a baixar o colesterol, fortalecem o sistema imunológico e, apesar de muitas calorias, não engordam.

Ironicamente, os abacates mexicanos foram mantidos fora do mercado americano até 1997 por medo da infestação de pragas. Hoje, quatro quintos dos abacates do México vão para lá. Só no ano passado, os EUA importaram mais de 2,5 bilhões de dólares da fruta, ou seja, mais do que a exportação de petróleo. A Alemanha, por outro lado, importa seus abacates principalmente do Peru, Chile, Espanha e Israel.

Nutritivo, saudável e não engorda: abacate ganha fama de "superalimento"

A influência do narcotráfico

Até os cartéis de drogas mexicanos estão agora envolvidos no negócio dos abacates. No estado de Michoacán – centro de produção de drogas sintéticas e, devido às condições geográficas e climáticas, ao mesmo tempo um "paraíso" para o cultivo de abacateiros –, os agricultores têm que pagar uma taxa de proteção (em outras palavras, pelos "direitos de uso da terra") para o cultivo do "ouro verde".

Além disso, transportes de abacate são atacados repetidamente, de forma que os produtores da fruta começaram a formar seus próprios serviços de segurança e as chamadas auto-defensas, forças policiais paramilitares privadas.

Para criar área de cultivo, aumentou o desmatamento ilegal. O abacate também precisa de uma imensa quantidade de água, que é um bem escasso. As mudanças climáticas contribuíram para esse problema.

A questão do preço não é novidade. Dois anos atrás, colheitas ruins e a alta demanda internacional – além dos clássicos consumidores americanos, canadenses e europeus, o consumo de abacate também aumentou no Japão e na China – também levaram a um aumento drástico nos preços.

Na época, o México até cogitou importar abacates. Porque o país não é apenas o maior exportador mundial do produto, mas também o que possui o maior consumo per capita. Cada mexicano consome em média mais de sete quilos de abacate por ano.

Quando o presidente dos EUA, Donald Trump, ameaçou em maio impor tarifas punitivas sobre todas as importações mexicanas caso o México não agisse de forma mais dura com os migrantes, o lado mexicano alertou contra os custos mais altos da importação de abacates e lembrou a possibilidade de um Super Bowl sem guacamole.

As tarifas punitivas foram evitadas no último minuto, e hoje muitos mexicanos – ironia da história – têm que se contentar com uma cópia barata de guacamole em seus tacos devido à inabalável demanda dos EUA.

