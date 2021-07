"A cidade parece ter sido palco de um ataque aéreo"

"Até a noite de quarta-feira (14/07) choveu sem parar por quase 24 horas em nosso vilarejo na região do Eifel, oeste da Alemanha. Choveu muito. Era como uma tempestade constante, só que sem relâmpagos ou trovões.

Por volta das 17h30, dirijo-me aos correios em Bad Münstereifel. Em uma ladeira no caminho, escorre água pela rua. E penso: vamos ver onde isso vai dar.

Quando retorno, meia hora depois, a água já subiu tanto que hesito por um momento. Com duas rodas, ainda é possível pela calçada. Mas certamente não por muito tempo. Meia hora depois, provavelmente eu não teria chegado em casa.

Chuva sem parar

No momento, estamos cuidando da casa de vizinhos que saíram de férias. De manhã, tudo estava bem no porão. Por volta das 19h, fomos verificar mais uma vez. Tudo estava debaixo d'água até o topo do primeiro degrau da escada. A eletricidade havia caído e a bomba para drenagem não estava funcionando. Um freezer cheio de suprimentos tinha que ser esvaziado.

Pouco depois, uma vizinha diz que o porão dela também estava inundado. Em seguida, outro casal. Nós nos dividimos e esvaziamos vários porões juntos da melhor maneira que pudemos, horas a fio. Eis o espírito de comunidade!

Entradas de casas bloqueadas e ruas inundadas em Bad Münstereifel

Como cena de um ataque aéreo

Um vizinho chega atrasado porque estava ajudando um amigo em um apartamento subterrâneo, que obviamente estava completamente devastado. Ele conta que o caminho de volta para nosso vilarejo estava praticamente fechado. Ele havia tentado todas as rotas de acesso, e apenas uma era transitável, ainda que com dificuldade. Vales inteiros estavam submersos.

Somente no dia seguinte fomos descobrir a extensão da inundação: em Bad Münstereifel, as enormes pontes de pedra sobre o rio Erft haviam sido destruídas. Massas de entulho haviam rolado até o centro histórico da cidade, que agora parece ter sido palco de um ataque aéreo. Chega a ser indescritível!

Telefone, internet e rede celular sem sinal

Perguntamos como estão as coisas a um amigo, que é dono de uma livraria em uma bela casa de arquitetura enxaimel: "Não há mais loja", responde.

Telefone e internet estão sem sinal. A rede celular só funciona com interrupções. Alguns parentes não têm eletricidade nem água. Todo o vilarejo onde vivem está sendo evacuado pois uma barragem ameaça romper. Decidimos abrigá-los conosco.

Pessoas isoladas do mundo exterior

Um membro mais velho da família passa pelo mesmo. Mas ele está isolado do mundo exterior porque a ponte para sua casa foi destruída. Tentamos descobrir como trazê-lo até nós através de caminhos pela floresta. Ele diz que prefere esperar mais um dia e ver o que acontece.

A última enchente em Bad Münstereifel ocorreu em 2006. Naquela época, o Erft também transbordou de suas margens e inundou o centro da cidade. Diferente, desta vez, é a extensão do fenômeno, os montes de entulho, as pontes destruídas. E todos os povoados vizinhos isolados do mundo exterior. Os danos parecem enormes! E a terrível questão permanece: será que as mudanças climáticas irão nos aprontar mais disso no futuro?"