A ciência da formação das nuvens

A pior decisão a se tomar caso uma panela de óleo pegue fogo na sua casa é jogar água. Seria um desastre sem tamanho. O Futurando desta semana vai explicar por que essa e outras atitudes diante de acidentes domésticos são erradas. Vamos mostrar também os objetos aparentemente inofensivos que temos em casa, mas que representam um perigo. Pedimos ajuda dos bombeiros para você saber como reagir se alguma eventualidade acontecer.

O que o comportamento e a dinâmica das nuvens dizem sobre as mudanças climáticas? Uma expedição vai tentar responder a essa pergunta, considerada complexa. Por quê? Porque a ciência ainda está tentando entender como as nuvens se formam e interagem com os diferentes sistemas climáticos. O aquecimento global desempenha um papel nessa história? É o que se quer saber.

Aliás, o fato de o planeta estar sofrendo com o aquecimento global move um mercado relativamente novo: o de fundos de sustentabilidade. Empresas estão investindo em projetos onde a responsabilidade ambiental é importante. Conversamos com especialistas para analisar o que esse tipo de investimento representa e se ele é mesmo tão isento de danos ao meio ambiente quanto promete.

As mudanças climáticas continuam impactando a natureza, e transformando o habitat de diversas espécies – nem sempre para melhor. Pelo contrário. Os oceanos estão cada vez mais quentes, o que reflete no comportamento de certos animais e na disponibilidade, por exemplo, de comida. Preparamos um vídeo que mostra a dimensão do problema e o ponto em que estamos.