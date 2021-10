A carne e seu papel na evolução humana

O nosso cérebro precisa de quantidades gigantescas de energia para se desenvolver. Mas nem sempre ele teve o tamanho que tem hoje. A ciência atribui o crescimento ao consumo de carne, desde ao aprendizado da caça à ingestão em si. Esse é um dos temas que vamos debater no Futurando desta semana.

No programa, você vai conferir também a história curiosa de uma suposta intolerância a carne. Será que é possível desenvolver algo do tipo? Nós vamos trazer o relato de uma mulher que sempre passava mal após comer carne, mas que mesmo os médicos dela não conseguiam descobrir exatamente o porquê. A causa foi desvendada graças ao trabalho de um "detetive da ciência”.

E você é do tipo que toma suplementos alimentares, em especial de vitamina C? Se respondeu sim, já se perguntou como começamos a tomar a vitamina? Caso ela não tenha sido receitada por indicação explícita de um profissional da saúde, você pode ter sido mais uma vítima de um truque publicitário antigo que nos fez acreditar, no seculo passado, que precisávamos de vitamina C sintética.

No Futurando, vamos explicar ainda por que a menstruação deve ser um assunto levado a sério por todos, e não só as mulheres. Trata-se de uma questão ampla, envolvendo os mais diferentes atores sociais. Por exemplo, a maioria dos produtos menstruais são descartáveis e usam bastante plástico, um agente poluidor da natureza. Mas a discussão vai além. Por isso, não perca esta edição!