"A arquitetura toma recursos, mas o que ela dá em troca?"

David Chipperfield é um arquiteto celebridade, mas sem as pompas habituais. "Tenho uma origem bastante modesta, cresci em uma fazenda - meus pais levavam uma vida bem simples. Quando eu era criança, uma das minhas atividades pela manhã era lidar com as vacas", conta.

Anos depois, o menino da fazenda se tornaria ícone da arquitetura mundial, laureado com os principais prêmios da área e com cinco escritórios ao redor do mundo. Mas a trajetória do britânico teve alguns obstáculos. David Chipperfield estudou em Londres durante a agitação política e social da era Thatcher, e isso se refletiu diretamente no trabalho dele. Para ele, a arquitetura deve estar ciente de sua grande responsabilidade com o indivíduo e com a sociedade: "A arquitetura toma terra, recursos, energia. A questão é: o que ela dá em troca? Obviamente não dá para simplesmente construir um prédio com 'sangue' nas paredes, depois limpar o sangue e dizer que valeu a pena."