A amizade crescente entre a ultradireita alemã e a China

Em junho, uma delegação de deputados do partido Alternativa para a Alemanha (AfD) foi a Pequim e a Xangai, a convite oficial do governo chinês. Por trás dessa parceria inusitada, interesses em comum.

O partido Alternativa para a Alemanha (AfD) e a China dão liga? Uma legenda alemã de ultradireita e um partido comunista que comanda o capitalismo de Estado na China não soam como aliados naturais. Mas, no final de junho, uma delegação de três membros da AfD viajou à China – a convite oficial de Pequim. Estavam na comitiva que passou uma semana em Pequim e Xangai a líder da bancada parlamentar da AfD, Alice Weidel, e seus colegas deputados Petr Bystron e Peter Felser.

Em entrevista à DW, Felser relata que as tentativas de aproximação da bancada parlamentar da AfD com a China foram no começo "muito difíceis". Isso mudou no início do verão do hemisfério norte – segundo ele, o crescimento da AfD na pesquisas de intenção de voto a tornaram mais interessante para Pequim.

Felser não quis dizer com quem a delegação da AfD se reuniu na China. Uma pergunta feita pela DW à embaixada da China em Berlim sobre o tema também ficou sem resposta. Mas, segundo uma reportagem da Redaktionsnetzwerk Deutschland, a viagem oficial inclui até uma reunião com um vice-ministro das Relações Exteriores chinês.

Após retornar do país asiático, Weidel deixou claro que seus interlocutores chineses estavam muito bem informados sobre o trabalho da AfD. Ela mesma conhece muito bem a China, onde morou por seis anos e trabalhou para o banco de investimentos Goldman Sachs em Hong Kong. Além disso, Weidel escreveu seu doutorado sobre o sistema previdenciário da China.

Hoje, ela elogia o espírito empreendedor dos chineses. E no Twitter (atual X) ironizou as declarações críticas feitas pela ministra alemã do Exterior, Annalena Baerbock, durante sua viagem a Pequim.

Críticas à nova estratégia alemã para a China

O fato de a AfD ser contrária à adoção de uma perspectiva mais crítica na política externa alemã sobre a China é tão interessante para Pequim como os altos índices de popularidade do partido – atualmente, 21% dos alemães dizem apoiar a sigla de ultradireita.

O deputado Peter Felser, que também foi à China, é crítico da política externa baseada em valores Foto: Christoph Soeder/picture alliance/dpa

A nova estratégia do governo alemão para a China, apresentada em julho, foi criticada pelo porta-voz de política externa da bancada parlamentar da AfD, Petr Bystron, como uma "tentativa de impor a ideologia verde e os interesses geopolíticos dos EUA sob o disfarce de uma estratégia para a política externa alemã".

Para Bystron, ao designar a China como um rival – assim como um parceiro e um concorrente – a nova estratégia de Berlim é "resultado da trajetória de confronto dos EUA em relação à China. Esse confronto e essa divisão não são do interesse da Alemanha como nação exportadora".

Para Wolfgang Schroeder, cientista político de Kassel, as posições de política externa da AfD são uma tentativa de se diferenciar claramente dos outros partidos. Em termos geopolíticos, diz, a AfD deixou de lado os laços tradicionais com o Ocidente e com os EUA, que são vistos como uma potência hegemônica: "A AfD vê Washington mais como parte do problema do que como parte da solução para os desafios que a República Federal [Alemã] enfrenta, pois a AfD considera os EUA um ator imperial cujos interesses próprios não podem ser conciliados com os da República Federal [Alemã]", diz.

Distanciamento dos EUA

A comitiva da AfD que foi à China também se distanciou da política externa alemã sobre o país asiático. Felser relata que o grupo disse aos chineses que não gostavam "quando alguém vai a todos os países do mundo e depois quer ditar algo aos outros com base em seus próprios valores".

Para o cientista político Schroeder, essa posição não é uma surpresa: "Os políticos da AfD descrevem a crítica geralmente feita sobre direitos humanos como completamente irrelevante, como completamente irrealista. Para eles, cada país tem seus próprios problemas e a não deve haver interferência".

Essa posição da AfD certamente encontrará amigos na China. Após retornar de sua viagem, Weidel disse que manteria as conversas com Pequim. Talvez colabore para essa aproximação que, no final de julho, a AfD escolheu Maximilian Krah como seu principal candidato para as eleições ao Parlamento Europeu em 2024.

O deputado da Saxônia, que se coloca no flanco mais à direita de seu partido, já chamou a atenção várias vezes com declarações claramente pró-China. Talvez seja por isso que Krah também gosta de ser entrevistado pela mídia chinesa, como aconteceu com o Global Times em novembro de 2022. "As forças antichinesas na Alemanha não representam os interesses da Alemanha", disse ele à época. E acrescentou: "O distanciamento da China atenderia apenas aos interesses dos Estados Unidos e causaria sérios danos à nossa própria indústria."

Para o cientista político Schroeder, "a AfD se apresenta como a força autêntica que faz valer os interesses alemães no concerto geopolítico e que entende e aceita o modo chinês de governar, de viver, de se organizar, porque ele vem do desenvolvimento chinês".

Às vezes, no entanto, a AfD também critica a China. Em janeiro, o partido pediu o fim da cooperação para o desenvolvimento com Pequim. A AfD também se opõe ao uso de componentes da fabricante chinesa Huawei na expansão do 5G na Alemanha. E, no início de agosto, o porta-voz de política de pesquisa da bancada parlamentar da AfD, Michael Kaufmann, criticou a espionagem científica chinesa nas universidades alemãs.