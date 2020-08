Ação da polícia alemã gera paralelo com caso George Floyd

Autoridades do estado da Renânia do Norte-Vestfália, no oeste da Alemanha, afirmaram neste domingo (16/08) terem aberto investigação sobre possível má conduta policial após a divulgação de um vídeo mostrando um policial apoiando o joelho no pescoço de um jovem caído no chão.

No vídeo, que tem 15 segundos, é possível ouvir pessoas no local gritando com os policiais, exigindo que libertem o suspeito. Segundo a agência de notícias DPA, ele tem 15 anos de idade.

A cena provocou comparações com o caso de George Floyd nos EUA.

De acordo com o relato da polícia, o incidente ocorreu na noite de sábado, quando os policiais foram chamados ao centro histórico da cidade de Düsseldorf para lidar com uma confusão em um restaurante.

Segundo a polícia, o jovem teria tentado interferir na ação dos policiais, embora não estivesse envolvido com o incidente que provocou a ida dos policiais ao local. No momento em que os agentes pretendiam checar a identidade do rapaz, ele teria agredido os policiais. Após ser detido, o suspeito foi levado à delegacia para identificação e posteriormente liberado.

A polícia anunciou que o vídeo será intensamente analisado em relação à forma como o policial agiu. "Nós levamos este vídeo muito a sério", ressaltou o porta-voz da Secretaria do Interior do estado de Renânia do Norte-Vestfália.

Por razões de neutralidade, a investigação está sendo conduzida pela polícia da cidade vizinha, Duisburg.

