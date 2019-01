Ação coletiva contra Volks reúne 370 mil na Alemanha

Mais de 370 mil proprietários de veículos da Volkswagen entraram com uma ação coletiva contra a empresa que fraudou testes de emissões de CO2 automóveis a diesel, informou nesta quinta-feira (03/01) o Departamento Federal de Justiça da Alemanha.

A Federação das Organizações de Consumidores (VZBV) da Alemanha entrou com a ação coletiva num tribunal de Brunswick, a poucos quilômetros da sede da empresa em Wolfsburg, no dia 1º de novembro. As centenas milhares de pessoas que se juntaram ao processo o fizeram entre o final de novembro e o dia 2 de janeiro.

A adesão ao processo está aberta até o dia anterior à primeira audiência, que deverá ocorrer em meados deste ano. A VZBV, porém, pediu que os proprietários dos veículos a diesel se registrassem antes do dia 31 de dezembro para evitar que o caso possa prescrever após o período limite de três anos.

Em 2015, a Volks admitiu ter adulterado 11 milhões de veículos a diesel para que apresentassem dados de emissões de CO2 dentro dos limites estabelecidos pelas autoridades.

A primeira ação desse porte contra a empresa se tornou possível após a aprovação em novembro de uma lei que permite esse tipo de medida legal. Os impetrantes afirmam que a Volks prejudicou propositalmente seus clientes ao instalar nos veículos os softwares que omitiam os dados reais das emissões de CO2 e que, portanto, devem ser ressarcidos.

Se a Justiça alemã decidir em favor dos consumidores, poderá abrir um precedente para que um número ainda maior de clientes da Volks entrem com novas ações.

Até o momento, o chamado "dieselgate" custou à Volks cerca de 28 bilhões de euros em multas, recalls e compensações financeiras. Os maiores prejuízos foram nos Estados Unidos, onde a empresa não apenas teve que comprar de volta quase meio milhão de veículos, mas teve também de pagar recompensas de 10 mil dólares por automóvel.

Na Alemanha, a VW teve de pagar apenas duas multas que totalizam 1,8 bilhões de euros. A empresa tenta minimizar os danos aos consumidores lesados pela fraude com atualizações no software que registra as emissoes e com descontos para os que trocarem os veículos a diesel por modelos mais novos e menos poluentes.

RC/afp/rtr

______________

A Deutsche Welle é a emissora internacional da Alemanha e produz jornalismo independente em 30 idiomas. Siga-nos no Facebook | Twitter | YouTube

| WhatsApp | App | Instagram | Newsletter