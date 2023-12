2023 deverá ser ano mais quente já registrado na Alemanha

Em meio a enchentes em vários estados alemães, serviço meteorológico do país prevê que temperatura média anual de 10,6º C, superando os recordes atingidos em 2018 e 2022.

O ano de 2023 deverá ser o mais quente já registrado na Alemanha desde 1881, quando começaram a ser contabilizadas as temperaturas médias anuais no país.

Os dados sugerem que a temperatura anual média na Alemanha este ano ficará em 10,6º C, superando os 10,5º registrados em 2018 e em 2022.

O Serviço Alemão de Meteorologia (DWD) divulgou a informação a cinco dias do final do ano. Em 29 de dezembro, o órgão publicará seu relatório final, que incluirá detalhes como os níveis pluviométricos e de incidência da luz do sol.

Segundo o serviço climático europeu Copernicus, o ano de 2023 será o mais quente da história.

Neste ano, a Terra estabeleceu novos recordes de calor durante seis meses consecutivos, o que coloca o planeta no caminho para o ano mais quente desde o início dos registros, em meados do século 19, de acordo com os dados do serviço europeu.

A temperatura média global, segundo o Corpernicus, esteve 1,46º C acima dos níveis pré-industriais (de 1850 a 1900). Até o momento, 2023 já é 0,13º C mais quente do que os primeiros 11 meses de 2016 – ano em que foi registrado o recorde anterior.

Para manter o aquecimento global abaixo de 1,5º C no longo prazo – como foi estipulado nas metas do Acordo de Paris de 2015 – as emissões dos gases causadores do efeito estufa devem ser reduzidas em 43% até 2030.

Enchentes na Alemanha

Os novos dados foram divulgados em um momento em que boa parte da Alemanha enfrenta fortes enchentes em consequência de semanas de chuvas intensas e das condições continuadamente úmidas.

O DWD emitiu alertas de enchentes para seis dos 16 estados alemães antes das férias de Natal, sendo mais afetadas as regiões da Baixa Saxônia, Baviera, Hesse, Renânia do Norte-Vestfália e Renânia-Palatinado.

Entretanto, os últimos dias do ano devem permanecer em grande parte secos, segundo o DWD.

rc/le (DW, DPA)