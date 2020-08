1988: Assalto com sequestro paralisa Alemanha

Os 16 estados da Alemanha

Hessen

O estado de Hessen oferece opções incríveis para todos que viajam pela Alemanha. É no norte da região que estão as paisagens dos contos de fadas dos irmãos Grinn. Na região do rio Meno, está a metrópole financeira Frankfurt, a maior cidade de Hessen. A capital é Wiesbaden e há cerca de 6,1 milhões de habitantes no estado.