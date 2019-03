Calendário Histórico

1983: Polêmica condenação de mulher que matou suposto assassino da filha

No dia 2 de março de 1983, os juízes condenaram a seis anos de prisão a mãe que fizera justiça com as próprias mãos, matando o suposto estuprador e assassino de sua filha.

Marianne Bachmeier durante seu julgamento em Lübeck