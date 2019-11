1957: Laika é o primeiro ser vivo no espaço

O primeiro objeto feito por mãos humanas a circundar nosso planeta foi o satélite artificial Sputnik 1, lançado pela União Soviética em outubro de 1957.

Diferentemente dos Estados Unidos, a União Soviética dispunha de tecnologia para lançar cargas pesadas no espaço. O Sputnik era um satélite pressurizado, com um diâmetro de 58 centímetros e quatro antenas de cerca de 2,5 metros de comprimento. Poucos dias depois, em 3 de novembro, foi lançado o Sputnik 2, desta vez com um ser vivo a bordo.

Era uma cadela da raça Laika Siberiano, pesando menos de cinco quilos, amistosa e calma. Seus acelerados batimentos cardíacos correram o mundo. Ela havia sido colocada num compartimento pressurizado e era vigiada por uma câmera de tevê. Sua cabine permitia que se deitasse ou ficasse de pé, havia um sistema de regeneração de ar e uma bolsa coletora de dejetos, e sua comida e água eram fornecidos em forma gelatinosa.

O Sputnik 2 não estava equipado para a reentrada na atmosfera, por isso o cãozinho não poderia ser resgatado com vida. O satélite permaneceu meio ano em órbita, vindo a cair sobre o Caribe no dia 14 de abril de 1958.

As observações feitas durante a trajetória deste satélite possibilitaram o lançamento do primeiro homem ao espaço. Em 1961, o astronauta soviético Yuri Alexejevitch Gagarin, de 27 anos, tornou-se o primeiro homem a deixar a atmosfera da Terra.

Monumento homenageia o cãozinho em Moscou

Os americanos reagiram em 1958, com a criação da Nasa (National Aeronautics & Space Administration). Ela ficou sendo responsável pelo programa espacial do país e, nesse mesmo ano, lançou o seu primeiro satélite artificial, o Explorer 1, construído pelo alemão Wernher von Braun. O primeiro americano a entrar em órbita foi John Glenn, em 1962.

Os soviéticos, entretanto, ainda foram pioneiros em outros setores: Valentina Tereshkova foi a primeira mulher no espaço, em 1963, e Alexei Leonov foi o primeiro ser humano a fazer um "voo no espaço" durante dez minutos, em 1965, com o módulo Woshod 2. Em 1966, o módulo lunar russo Luna 9 fez a primeira aterrissagem no nosso satélite natural. Mesmo assim, a conquista decisiva do ponto de vista psicológico seria dos Estados Unidos.

No dia 20 de julho de 1969, o módulo lunar Eagle, da nave Apollo 11, pousou em solo lunar, e o astronauta Neil Armstrong tornou-se o primeiro homem a pisar em outro corpo celeste, marcando o fim da corrida espacial entre as duas potências.