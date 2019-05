1955: Áustria recuperava soberania após a 2ª Guerra

Uma longa espera chegava ao fim: dez anos depois do fim da Segunda Guerra Mundial, os ministros das Relações Exteriores da França, do Reino Unido, da União Soviética, dos Estados Unidos e da Áustria assinaram, no Salão de Mármore do Castelo Belvedere em Viena, o Tratado Estatal que devolvia à Áustria a sua independência e soberania.

Milhares de pessoas reuniram-se na praça diante do castelo para acompanhar de perto o momento histórico, e o rádio transmitiu o discurso do então ministro austríaco das Relações Exteriores Leopold Figl para todo o país: "Queridos austríacos e austríacas, vocês podem crer que estou falando hoje pelo rádio com uma emoção muito especial, pois posso transmitir-lhes uma boa notícia. A conferência dos emissários das quatro potências, com a participação da Áustria, foi encerrada na tarde de hoje com êxito para a Áustria".

Guerra Fria retardara o processo

Ninguém contara que demoraria tanto até que a Áustria pudesse recobrar a sua completa soberania. Ainda durante a guerra, os Aliados haviam determinado que a Áustria seria restabelecida como Estado autônomo, o que foi confirmado pelas quatro potências vencedoras também em outubro de 1945.

Em maio de 1946, o secretário de Estado americano assegurara ao seu colega de pasta austríaco que o Tratado Estatal seria assinado, no mais tardar, dentro do prazo de um ano. Mas a Áustria acabou envolvida pela Guerra Fria.

Inicialmente, eram dois os pontos de discordância em relação à Áustria: as reivindicações territoriais da então Iugoslávia, apoiadas pela União Soviética e que eram terminantemente rechaçadas pelas potências ocidentais, e a questão das propriedades alemãs na Áustria, que poderiam ser reivindicadas como parte do pagamento de reparações de guerra.

Mas, logo, reivindicações objetivas deixaram de ser o verdadeiro motivo de paralisação do processo. A questão austríaca tornou-se praticamente um trunfo nas negociações a respeito da Alemanha, que estava dividida entre os blocos rivais na Guerra Fria.

Durante muitos anos, o governo austríaco tentou, sem êxito, conseguir que as tropas de ocupação se retirassem do país. Somente em 1954, com a assinatura dos Tratados de Paris e a inclusão da Alemanha na Otan, é que o processo em relação à Áustria teve continuidade. A União Soviética lançou uma nova iniciativa diplomática que, a princípio, não foi levada a sério pelas potências ocidentais.

Durante conversações bilaterais, porém, o ministro russo das Relações Exteriores Molotov convenceu o seu colega austríaco de que a União Soviética queria evitar sobretudo o "risco de anexação" da Áustria à Otan. Se o governo austríaco se comprometesse à absoluta neutralidade, nada mais obstaria a assinatura do Tratado Estatal.

Depois que os russos e os austríacos chegaram a tal acordo bilateral, as potências ocidentais tiveram de concordar. No início de maio de 1955, os emissários das quatro potências reuniram-se em Viena, a fim de negociar o teor do Tratado Estatal. Em 15 de maio, ele foi assinado.

"Foi um trabalho árduo, mas o espírito, a disposição e a compreensão com a Áustria moveram todos os participantes da conferência de emissários e foram esse espírito e essa vontade que nos levaram hoje a este final tão bem-sucedido", afirmou ainda o ministro Leopold Figl.

O tratado entrou em vigor no dia 27 de julho, o Conselho dos Aliados foi dissolvido, e as últimas tropas estrangeiras deixaram o território austríaco no dia 25 de outubro de 1955.

