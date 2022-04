História

1912: Naufrágio do Titanic

Peter Koppen (rw)

O mito do "navio inafundável" começou a ir por água abaixo a 14 de abril de 1912, quando o Titanic chocou-se com um iceberg. Apenas 706 das 2.207 pessoas a bordo na viagem inaugural do navio de luxo sobreviveram.