1907: Nascia a atriz e cantora Zarah Leander

A estrela mais brilhante da época de Hitler, verdadeira marca registrada do filme alemão, foi uma sueca: Zarah Leander. Ninguém teve tanta fama, tanto sucesso, ninguém ganhava cachês tão altos quanto a diva com grave e sensual voz de contralto.

Zarah Leander (seu nome de batismo foi Sara Stina Hedberg) nasceu em 15 de março de 1907 na sueca Karlstad. Iniciou a carreira artística no teatro de revista, ainda na Suécia, onde participou de seu primeiro filme. Mas só chamou a atenção do grande público depois da mudança para a Áustria. O sucesso como protagonista no policial Première, em 1936, lhe valeu um contrato da Universum Film AG (UFA), que tinha a intenção de fazer dela uma concorrente de Marlene Dietrich e Greta Garbo.

A atriz em um filme como Maria Stuart, em 1940

Logo a estrela passou a servir à máquina de propaganda de Joseph Goebbels, embora seu tipo de mulher não correspondesse ao idealizado pelos nazistas. Ela interpretava canções frívolas com sua voz rouca: "O amor pode ser pecado?", "Por que uma mulher não pode ter um caso?", questionava. Representava a mulher forte, independente, e que por isso mesmo não tinha um destino fácil.

Artista alheia à política

Ela já havia completado 30 anos quando veio a consagração definitiva, com o lançamento, em 18 de dezembro de 1937, do filme La Habanera, de Douglas Sirk, no qual interpreta uma sueca em Porto Rico.

Zarah Leander em 1972

Sem ser nazista, Zarah Leander serviu ao regime, com seus filmes melodramáticos e as canções que transmitiam esperança em meio ao desespero da guerra. Durante certo tempo, ela manteve a confiança de ser vista apenas como artista, alheia à política. Mas, em 1943, recusou a nacionalidade alemã que lhe queriam impor, rompeu com a UFA e voltou para a Suécia.

Turnê pela América do Sul

Seguiram-se anos em que esteve proibida de se apresentar nos palcos de sua pátria, da Alemanha e da Áustria. Realizou sua primeira turnê após a guerra só em 1949, interpretou papéis de menor importância, retornou à Alemanha em 1957. Uma turnê por várias partes do mundo, em 1960, levou-a também à América do Sul.

A popularidade de Zarah Leander na Alemanha, nas décadas seguintes, baseava-se ainda no sucesso das décadas de 1930 e 40. Suas apresentações nos palcos internacionais nunca mais alcançaram o mesmo êxito de então.

Quando a diva morreu, em 23 de junho de 1981, em Estocolmo, um crítico escreveu a seu respeito: "O leitmotiv de sua vida foi a sujeição à força do destino. Uma heroína da renúncia, uma deusa da submissão..."

