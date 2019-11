1896: Primeiro seguro de veículo

Ao preço de duas libras esterlinas, a Londoner General Accident Corporation garantia ajuda aos segurados, desde que o acidente não fosse provocado por cavalos assustados, o que, aliás, acontecia quase diariamente.

Na Alemanha, o primeiro seguro contra acidentes foi oferecido em 1899, pelo Stuttgarter Verein. Apesar de já em 1909 ter sido introduzida a obrigatoriedade do seguro de veículos, o forte lobby dos motoristas impediu que fosse posto em prática. O baixo preço das apólices e os altos custos envolvidos num acidente, entretanto, diminuíam a rentabilidade do negócio.

Em 1906, então, foi criada uma associação de seguradoras, para melhor dividir os prejuízos das empresas. Outra estratégia que deu certo foi a oferta de uma enorme variedade de opções aos segurados, como por exemplo tarifas mais baixas para quem anda pouco ou cujos carros não são tão potentes. Mais tarde, com a União Europeia, a partir de 1996, os valores das apólices foram divididos em tipos de carros.

Mercado enorme

Atualmente, as empresas alemãs especializadas em seguros de automóvel oferecem um amplo leque de opções. Por exemplo, para mulheres, famílias com crianças menores de idade, carro de garagem, carro que polui menos, menor quilometragem, e assim por diante.

E também na Alemanha vale a pena ocupar-se com as entrelinhas do contrato, pois as transgressões podem custar caro. Com a internet, está mais fácil comparar as ofertas das empresas e escolher a mais viável para cada caso.