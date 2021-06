1882: Criado o "strandkorb", típica cadeira de praia da Alemanha

Passado o inverno, quando os termômetros passam a registrar temperaturas mais amenas, a paisagem no litoral alemão é tomada por um tipo de móvel estranho para os hábitos praianos brasileira: o strandkorb, em tradução literal, "cesto de praia".

O strandkorb é tão comum nas praias alemãs como a cerveja e a salsicha em todo o país. Trata-se de um incrementado assento acolchoado usado para proteger o banhista do sol, da chuva, da areia e do vento, tão frequentes no norte europeu.

Nada de guarda-sol e cadeira de praia: na costa alemã, quem dita a regra é o strandkorb. Em todos os verões, este artigo praiano tipicamente alemão domina as areias no Mar do Norte e no Mar Báltico.

O strandkorb é reclinável, de modo que o banhista pode se recostar e aproveitar o sol sem ser incomodado pelo vento. A maioria dos modelos serve para duas pessoas e é equipada com apoios para os braços e as pernas, suporte de madeira, gaveta abaixo do assento para armazenamento e capa à prova de chuva. Existem também modelos maiores, para famílias inteiras.

Relíquia do Império

Geralmente, eles são alugados por poucos euros através de guardadores. Seu uso hoje é cada vez mais frequente também em varandas, terraços e jardins.

O strandkorb é uma invenção alemã, fruto de uma encomenda a Wilhelm Bartelmann, um produtor de cestos de Kühlungsborn, cidade portuária do Mar Báltico que fica a 30 quilômetros de Rostock. Ele construiu o primeiro modelo a pedido de Elfriede von Maltzahn, uma senhora com problemas de reumatismo que queria se proteger do vento e do sol na praia de Warnemünde.

Bartelmann, que adorava desafios, desenvolveu uma poltrona de vime e junco e chamou sua criação de strandstuhl (cadeira de praia), usada pela primeira vez em 15 de junho de 1882. No ano seguinte, já foi iniciada a produção em série.

Cesto para roupa suja

No início, o strandkorb foi considerado uma extravagância e dizia-se que ele mais se parecia com um cesto para roupa suja, equipado com uma tábua de sentar. Os primeiros modelos acomodavam apenas uma pessoa e não eram tão confortáveis como os de hoje, pois não podiam ser reclinados – a técnica foi introduzida apenas em 1897.

Em 1883, Bartelmann publicou num jornal um anúncio alugando suas cadeiras de praia. Mas ele se descuidou ao não patentear sua criação e logo ela se tornou tão popular que começou a ser vista em outras praias alemãs.

Quem pensa que estes assentos práticos são todos iguais, se engana. Existem hoje dois tipos de strandkorb: o do Mar Báltico, que possui forma curva, e o do Mar do Norte, de linhas retas e aparência angular.