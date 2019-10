1861: Alemão apresentava protótipo do telefone

A invenção do telégrafo em 1835 havia permitido a comunicação de sinais elétricos entre dois pontos ligados por uma fiação condutora. A partir daí, foram criados dois tipos de tecnologia da telecomunicação: uma que suprimia os fios, usando transmissões de ondas eletromagnéticas no ar (como o rádio e a televisão), e outra que mantinha a fiação (telégrafo, telefone, fax).

Em 1843, Alexander Bain conseguiu fazer a primeira transmissão de documentos num aparelho primitivo de fax. O invento, entretanto, popularizou-se apenas mais tarde, quando foi aprimorado com o desenvolvimento da eletrônica.

O físico e professor particular Johann Philipp Reis nasceu a 7 de janeiro de 1834, em Gelnhausen, na Alemanha. Autodidata, estudou Matemática e Ciências Naturais e, de 1858 até sua morte, em 24 de janeiro de 1874, foi professor em Friedrichsdorf, nas proximidades de Frankfurt.

Aparelho esbarrou na divulgação

Em 1860, ele havia construído um aparelho capaz de transmitir sons e fala através da corrente elétrica a uma distância de até 100 metros. No entanto, o tal aparelho, batizado por Reis de "telefone", não obteve a atenção dos cientistas nem da opinião pública alemã, embora tivesse sido apresentado com toda pompa à Sociedade de Física de Frankfurt, em 26 de outubro de 1861. Seu invento constava de duas peças, um receptor e um transmissor.

Com base nesses experimentos, o físico escocês naturalizado norte-americano Alexander Graham Bell dedicou-se à pesquisa de transmitir voz por fiação. Em 1875, obteve a patente do aparelho telefônico, fazendo sua primeira demonstração pública na Filadélfia (EUA) em 1876.

Estavam presentes 15 pessoas, entre elas o imperador do Brasil, D. Pedro 2º, que atendeu à ligação feita da sala ao lado pelo assistente de Bell, Thomas Watson. Mas a qualidade da comunicação era ruim.

O sistema foi aperfeiçoado e em 1878 apareceu a primeira rede pública comercial de telefonia, em Nex Haven, nos Estados Unidos. No Brasil, o primeiro aparelho telefônico foi instalado no Palácio São Cristóvão, no Rio de Janeiro, ainda em 1878.

Instrumento indispensável

O aparelho telefônico proposto por Bell era baseado em componentes eletromecânicos. Mais tarde surgiriam telefones com dispositivos e circuitos eletrônicos.

Uma revolução na área começou com o telefone móvel, mas a pequena banda de frequências disponível, que limitava o sistema a poucos assinantes, levou à criação e divulgação do telefone celular.