1522: Circum-navegação prova que a Terra é redonda

A tese tida como heresia pelos eclesiásticos portugueses e vista com fascinação por astrônomos se transformou em fato comprovado: a Terra é realmente redonda. E foi Fernão de Magalhães, um navegador que servia a Portugal, fazendo expedições e descobertas de novas terras para o rei Dom Manuel, quem deu início a essa aventura.

Magalhães não se dava por satisfeito com suas viagens grandiosas e sonhava ser o primeiro a dar a volta ao mundo. Sua meta inovadora contradizia os dogmas cristãos, pois a Igreja acreditava que a Terra era plana. Aos poucos, ele manchava sua posição perante o reino católico.

O navegador português, que esperava apoio e mais dinheiro do rei, acabou desprezado e não recebendo recursos financeiros para seus planos. Isso o levou a deixar Portugal e procurar reconhecimento no país concorrente, a Espanha. Por causa do interesse que tinha nas Ilhas Molucas (Indonésia), o rei Carlos 5º deu apoio ao fidalgo.

Viagem de descobertas

Em setembro de 1519, Fernão de Magalhães partiu para sua aventura rumo ao Ocidente com cinco caravelas. Durante a viagem, teve de subjugar várias revoltas das tripulações.

Ao chegar à costa sul-americana, a expedição foi navegando ao longo dela para o sul, depois de visitar o Rio de Janeiro. Assim, o navegador descobriu a passagem interoceânica que recebeu o seu nome, o Estreito de Magalhães. Mais adiante, ao avistar um oceano, batizou-o de Pacífico e, um ano depois, descobriu as Ilhas Filipinas.

Sebastião del Cano, que fazia parte do grupo de Magalhães, ancorou em Sevilha no dia 8 de setembro de 1522. Depois de anos de tempestades, conflitos, fome e sede, dos 237 marinheiros que haviam partido para a viagem, o grupo chegou com apenas 18 sobreviventes .

O próprio Fernão de Magalhães havia morrido num combate em 1521, nas Filipinas, sem completar a circum-navegação.