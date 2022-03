+ Últimas notícias: Von der Leyen pede economia de energia +

Presidente da Comissão Europeia diz que todos podem fazer sua parte para diminuir dependência de gás e petróleo russos. Acompanhe as últimas notícias.

05:50 – Europa possui reservas de gás suficientes até o fim deste inverno, diz von der Leyen

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, afirmou nesta quarta-feira (09/03) que o bloco europeu já adquiriu a quantidade de gás natural liquefeito necessária para se manter até o fim deste inverno sem depender da importação russa.

Em entrevista à emissora de televisão alemã ZDF, von der Leyen pediu, no entanto, que a população economize energia para que a Europa possa deixar o mais rápido possível a dependência do gás e petróleo importados da Rússia. Segundo ela, todos podem contribuir para isso.

Somado a isso, von der Leyen afirmou que, com programas de economia de energia para a indústria, expansão de energia renováveis e novas rotas de abastecimento, o bloco europeu pode muito rapidamente deixar de depender do gás russo.

Ela defendeu ainda a posição da União Europeia de continuar comprando petróleo e gás da Rússia, apesar da invasão na Ucrânia. “Temos que ter sempre em mente que os preços do petróleo não podem aumentar muito, pois isso nos enfraqueceria”, ressaltou. Von der Leyen disse que as atuais sanções foram programadas para ter o maior impacto sobre Moscou e o menor na Europa. (dpa/ots)

04:22 – Líder do mercado 3D também deixa a Rússia

Depois de multinacionais como Coca-Cola, PepsiCo, McDonald's e Starbucks suspenderem suas atividades em solo russo nesta terça-feira, a empresa francesa de tecnologia Dassault Systemes também vai parar de produzir na Rússia e em Belarus.

Em um comunicado, a Dassault Systemes, que lidera o mercado mundial na fabricação de softwares de desenho 3D, disse que a medida ocorre em solidariedade ao povo da Ucrânia: "A Dassault Systèmes decidiu suspender todos os negócios na Rússia e em Belarus, em medida que deve começar nesta semana." (Reuters)

03:07 – Corredor humanitário deve continuar em Sumy

O corredor humanitário próximo à cidade ucraniana de Sumy, que está sitiada pelo exército russo, deve seguir em funcionamento nesta quarta-feira (09/03), informou o governador da região, Dmytro Zhyvytskyy.

Nesta terça, ao menos cinco mil pessoas deixaram a cidade de ônibus, depois que Moscou e Kiev concordaram em oferecer o corredor como alternativa para a saída de civis da zona de guerra. Em torno de mil carros também deixaram Sumy, que fica próxima à fronteira com a Rússia, em direção a Poltava, mais ao centro da Ucrânia.

O corredor humanitário Sumy-Poltava foi o único que funcionou nesta terça-feira. Embora houvesse um acordo de que civis poderiam também deixar as cidades de Kiev, Kharkiv, Chernigov e Mariupol, não foi possível implementar a medida, com ambos os lados culpando-se mutuamente pela falha.

Entre a noite de segunda e a madrugada de terça-feira, a cidade de Sumy foi bombardeada pelo exército russo. Um ataque aéreo matou ao menos 21 pessoas, entre elas, civis e crianças. (Reuters)

02:43 – Ministros do Exterior de Rússia e Ucrânia devem se encontrar na Turquia

Conforme informações divulgadas por agências estatais russas de notícias, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, viaja nesta quinta-feira (10/03) para a Turquia, onde deve se encontrar com Dmytro Kuleba, ministro das Relações Exteriores da Ucrânia. (Reuters)

02:30 – EUA rejeita proposta de receber e repassar aviões da Polônia para a Ucrânia

Caças seriam repassados pela Polônia para os EUA e, a partir de escala na Alemanha, encaminhados ao exército ucraniano Foto: Cuneyt Karadag/AA/picture alliance

A oferta da Polônia de entregar caças MiG-29 para os Estados Unidos foi rejeitada pelo governo americano. A intenção polonesa, neste caso, seria buscar uma rota para repassar os aviões à Ucrânia. O Pentágono, no entanto, classificou a proposta como "insustentável".

Antes de serem repassados para o exército ucraniano, os aviões fariam escala na Alemanha. Mas, segundo o porta-voz do Pentágono, a proposta tem "desafios logísticos difíceis" e causa "sérias preocupações". (ots)

02:19 – Ocidente aumenta isolamento da Rússia

A proibição às importações de petróleo russo anunciadas pelos Estados Unidos nesta terça-feira elevou o patamar das punições impostas pelos países ocidentais à Rússia, no 13º dia da invasão das tropas russas à Ucrânia.

Várias grandes empresas ocidentais anunciaram a suspensão de seus negócios na Rússia, aumentando o isolamento internacional do país. Entre estas, a General Electric, as redes McDonald's e Starbucks e as gigantes Coca-Cola Company e PepsiCo. (DW)

