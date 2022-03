+ Últimas notícias: Ucrânia: Batalha por Kiev se aproxima +

Rússia anuncia cessar-fogo temporário para corredores humanitários

Militares russos estão perto de invadir Kiev, diz Ucrânia

Zelenski: sanções são insuficientes

As atualizações estão no horário de Brasília (pressione Ctrl + F5 para atualizar).

03:00 – Rússia anuncia cessar-fogo temporário para corredores humanitários

O Ministério da Defesa da Rússia disse que suas forças irão iniciar um cessar-fogo temporário às 10h de Moscou (4h de Brasília) para permitir a evacuação de civis, segundo a agência de notícias Interfax.

Moscou disse que abrirá corredores humanitários nas cidades de Kiev, Kharkiv, Mariupol e Sumy. A iniciativa atende a um pedido do presidente francês, Emmanuel Macron, que conversou por telefone com o presidente russo, Vladimir Putin, no domingo, segundo o ministério.

Não há até o momento confirmação a respeito do lado ucraniano.

A criação dos corredores humanitários para retirar moradores e permitir a entrada de medicamentos e comida em cidades cercadas havia sido combinada em uma reunião entre representantes ucranianos e russos na quinta-feira, em Belarus. O plano, porém, não funcionou no sábado e no domingo. Autoridades ucranianos afirmaram que os russos desrespeitaram o cessar-fogo temporário, enquanto o Kremlin culpou Kiev pelo fracasso da operação. (AP)

01:30 – Militares russos estão perto de tentar invadir Kiev, diz Ucrânia

As forças armadas da Ucrânia afirmaram em um comunicado nesta segunda-feira que os militares russos estavam se preparando para invadir Kiev.

Segundo o comunicado, os militares russos primeiro tentariam assumir total controle das cidades Irpin e Bucha, que ficam próximas de Kiev.

As forças do Kremlin estavam "tentando obter uma vantagem tática alcançando a periferia leste de Kiev, por meio dos distritos Brovarsky e Boryspil", segundo o o boletim ucraniano.

Vadym Denysenko, assessor do Ministério do Interior da Ucrânia, afirmou que "uma grande quantidade de equipamentos militares e soldados russos estão concentrados na proximidade de Kiev", citado pelo jornal Ukrayinska Pravda.

"Avaliamos que a batalha por Kiev será uma batalha-chave que será lutada nos próximos dias", disse. (dpa)

22:30 – Zelenski: sanções são insuficientes

O presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, afirmou no domingo, em um discurso em vídeo, que as sanções atualmente impostas por diversos países à Rússia não são suficientes.

"A audácia do agressor é um claro sinal para o Ocidente que as sanções impostas contra a Rússia não são suficientes", afirmou.

A declaração foi feita depois de a Rússia ter anunciado que iria atacar um complexo militar e industrial da Ucrânia e pedir aos funcionários de indústrias militares que abandonassem seus postos de trabalho.

"Não ouço um único líder mundial reagir a isso", afirmou Zelenski. Ele também pediu que seja organizado um "tribunal" para julgar a Rússia pela suas ações.

bl