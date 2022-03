+ Últimas notícias: Mariupol registra quase 2.200 mortos +

Sitiada, Mariupol contabiliza quase 2.200 civis mortos

Jornalista americano é morto por russos

Mais um prefeito de cidade ucraniana sequestrado

Base militar perto da fronteira com a Polônia é alvo de ataque russo

11:40 – Sitiada, Mariupol contabiliza quase 2.200 civis mortos

A câmara municipal da cidade portuária de Mariupol, no sul da Ucrânia, disse em uma declaração divulgada neste domingo que 2.187 moradores da cidade foram mortos desde o início da invasão da Rússia da Ucrânia em 24 de fevereiro.

"Nas últimas 24 horas, houve pelo menos 22 bombardeios contra a cidade. Mais de 100 bombas já foram jogadas em Mariupol", afirmou a nota.

Mariupol tem sido uma das localidades mais afetadas pelos ataques russos desde o início da guerra. A cidade de cerca de 430 mil moradores está sitiada e esforços para levar comida, água e remédios e para evacuar seus cidadãos foram frustrados neste sábado.

Neste sábado, tropas russas realizaram intensos ataques contra a cidade, atingindo dezenas de prédios residenciais, segundo imagens de satélites. Autoridades ucranianas relataram que os russos controlaram a periferia leste da cidade e apertaram seu cerco.

11:40 – Jornalista americano é morto por forças russas

Jornalista e cineasta americano Brent Renaud foi morto por forças russas em Irpin, conforme informações publicadas pelo jornal britânico The Guardian.

Renaud, cujo trabalho foi publicado pelo jornal New York Times e em outros veículos, teria sido morto pelas forças russas na cidade de Irpin, nos arredores de Kiev. O fotógrafo americano Juan Arredondo também foi ferido na mesma ocasião.

Renaud, de 51 anos, foi atingido no pescoço e morreu após ficar sob fogo russo enquanto trabalhava em Irpin neste domingo, de acordo com policiais locais e várias fontes ucranianas.

11:40 – Rússia busca apoio da China em meio a sanções

A Rússia disse que está buscando ajuda da China para fortalecer sua economia em meio a sanções ocidentais. Moscou afirmou que metade de sua moeda estrangeira e reservas de ouro foram congeladas pelo Ocidente.

"Temos parte de nossas reservas de ouro e divisas na moeda chinesa, em yuan. E vemos que pressão está sendo exercida pelos países ocidentais sobre a China para limitar o comércio mútuo com a China. Claro, há pressão para limitar o acesso a essas reservas", disse o ministro russo das Finanças, Anton Siluanov.

Ele afirmou que espera aumentar a parceria com a China devido ao fechamento dos mercados ocidentais

10:50 – Mais um prefeito de cidade ucraniana é sequestrado

O prefeito de Dniprodrudne, Yevheniy Matvieyev, foi sequestrado pelas forças russas, segundo o ministro do Exterior ucraniano, Dmytro Kuleba, e outras autoridades do país. Localizada no sudoeste da Ucrânia, Dniprorudne tem cerca de 20 mil habitantes. Na sexta-feira, tropas russas sequestraram o prefeito de Melitopol, Ivan Federov, de acordo com parlamentares ucranianos.

O sequestro de autoridades ucranianas foi condenado pelo chefe da diplomacia da UE, Josep Borrell. Ela afirmou que os sequestros são como "outro ataque às instituições democráticas na Ucrânia". Borrell acusou a Rússia de tentar estabelecer "estruturas governamentais ilegítimas" na Ucrânia.

08:40 – Base militar perto da fronteira com a Polônia é alvo de ataque russo

Pelo menos 35 pessoas morreram durante um ataque aéreo da Rússia na manhã deste domingo contra uma base militar em Yavoriv, no oeste ucraniano, na região de Lviv, próxima à fronteira com a Polônia.

De acordo com a administração de Lviv, pelo menos 134 pessoas ficaram feridas.

Segundo o ministro da Defesa da Ucrânia, Oleksii Reznikov, instrutores militares estrangeiros trabalham na base atingida. Entretanto, ele não disse se algum deles estava presente no momento do ataque.

O governador da região de Lviv, Maxim Kosizky, disse que os russos dispararam mais de 30 mísseis de cruzeiro contra o campo de treinamento militar, localizado 30 quilômetros a noroeste da cidade de Lviv e 35 quilômetros da fronteira da Ucrânia com a Polônia.