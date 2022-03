+ Últimas notícias: Rússia restringe exportação de grãos +

Medida visa garantir a demanda do país e fica em vigor até junho. Ucrânia pressiona por encontro entre Putin e Zelenski. Acompanhe as últimas notícias.

Bombardeio a prédio residencial em Kiev mata duas pessoas

Zelenski afirma que Ucrânia pressiona por conversa direta com Putin

Começa nova rodada de negociações entre Rússia e Ucrânia

Reveja os principais acontecimentos deste domingo na guerra na Ucrânia.

As informações são publicadas no horário de Brasília. Para atualizar, pressione Ctrl + F5:

14:45 – Rússia restringe exportação de grãos

Moscou anunciou nesta segunda-feira que irá restringir temporariamente a exportação de grãos, entre eles, trigo, cevada e centeio. A medida visa garantir a demanda do país e evitar o aumento local de preços.

A restrição de exportação entrará em vigor já nesta terça-feira e deve permanecer até 30 de junho. A proibição também atinge o milho e mistura de cereais. Para o açúcar, a restrição ficará em vigor até final de agosto.

A medida exclui, no entanto, exportações para os países da União Econômica Eurasiática, que inclui Belarus, Armênia, o Cazaquistão, o Quirguistão e a própria Rússia, e para Lugansk e Donetsk – as regiões controladas por separatistas pró-Moscou na Ucrânia, que foram pivô do atual conflito.

A Rússia é o maior exportador de grãos do mundo. A Ucrânia também é um exportador de peso destas commodities. A interrupção das exportações em qualquer um destes países poderá levar a uma explosão dos preços destes produtos nos mercados globais e causar uma crise alimentar mundial.

13:08 – ONU anuncia 40 milhões de dólares para ajuda humanitária na Ucrânia

O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, anunciou nesta segunda-feira, em Nova York, que a ONU alocará mais 40 milhões de dólares de seu fundo Central de Resposta a Emergências para aumentar a assistência humanitária à Ucrânia. Guterres disse que os fundos ajudarão, por exemplo, a obter suprimentos essenciais, como alimentos, água e medicamentos.

Ele também alertou que uma nova escalada do conflito na Ucrânia, seja acidental ou deliberada, ameaça "toda a humanidade". Guterres destacou Rússia e a Ucrânia fornecem metade do óleo de girassol e 30% do trigo do mundo. A Ucrânia fornece, ainda, mais de 50% da oferta de trigo do Programa Alimentar Mundial.

"Os preços dos alimentos, combustíveis e fertilizantes estão subindo vertiginosamente. As cadeias de suprimentos estão sendo interrompidas, e os custos e atrasos no transporte de alimentos importantes, quando disponíveis, estão em níveis recordes. E tudo isso está atingindo os mais pobres com mais força e plantando as sementes para a instabilidade política e agitação em todo o mundo", alertou.

12:07 – Estados Unidos alertam contra ajuda chinesa à Rússia

O conselheiro de Segurança Nacional da Casa Branca, Jake Sullivan, alertou que haverá consequências caso a China ajude a Rússia a contornar sanções internacionais impostas devido à guerra contra a Ucrânia.

Segundo uma fonte do governo americano citada pela mídia dos Estados Unidos sob condição de anonimato, a Rússia teria pedido apoio à China nos últimos dias, incluindo assistência militar na forma de equipamentos bélicos e ajuda econômica. A fonte governamental dos EUA não forneceu detalhes sobre o pedido de ajuda, que foi noticiado primeiramente pelos jornais Financial Times e The Washington Post.

O Ministério do Exterior chinês negou a notícia, afirmando que Washington está disseminando "desinformação" contra a China de forma maliciosa.

Sullivan tem encontro agendado para esta segunda-feira (14/02), em Roma, com Yang Jiechi, assessor de política externa do governo chinês.

Leia mais

11:45 – Rússia bloqueia acesso ao Instagram

O Instagram, da gigante tecnológica americana Meta, deixou de estar acessível na Rússia nesta segunda-feira. O governo acusou a rede social de espalhar apelos à violência contra os russos devido à invasão na Ucrânia. De acordo com a agência de notícias AFP, já não é possível atualizar o aplicativo nem acessar a página da rede social na Internet. O mesmo já ocorria com Facebook e Twitter.

Para driblar a restrição, muitos russos estão recorrendo a VPNs. O Instagram é a rede social mais popular entre os jovens russos.

O bloqueio faz parte dos amplos esforços de Moscou para controlar as informações disponíveis para os russos sobre a operação militar na Ucrânia. (AFP, Lusa)

11:25 – Mais de 160 carros civis conseguem deixar Mariupol

Mais de 160 carros civis conseguiram sair da cidade sitiada de Mariupol, no sudeste da Ucrânia, por um corredor humanitário, informaram autoridades locais nesta segunda-feira, acrescentando que o cessar-fogo está sendo respeitado.

Os carros passam por Berdyansk, outra cidade costeira, e se dirigem para Zaporíjia, no noroeste.

A saída bem-sucedida dos civis ocorre após várias tentativas fracassadas desde que as forças russas cercaram a cidade portuária no Mar de Azov, no início deste mês. Os ataques contínuos à cidade deixaram a população sem água, energia, rede telefônica e com escassez de alimentos. Moradores derretem neve para ter o que beber.

Segundo as autoridades locais, mais de 2,1 mil civis foram mortos na região desde o início da invasão russa. A DW não pôde checar a informação de forma independente.

A Ucrânia e as agências de ajuda alertaram que Mariupol enfrenta uma "catástrofe humanitária". "O tempo está se esgotando para as centenas de milhares de civis encurralados pelos combates", disse no domingo o Comitê Internacional da Cruz Vermelha. (AP)

Mariupol é uma das cidades mais destruídas Foto: Evgeniy Maloletka/AP Photo/picture alliance

11:15 – Chernobyl tem fornecimento de energia novamente cortado

A Ucrânia acusou nesta segunda-feira o exército da Rússia de ter cortado o fornecimento de energia à usina nuclear de Chernobyl, que foi capturada por forças russas no começo da guerra.

As autoridades ucranianas disseram no domingo que haviam restaurado o fornecimento de energia à antiga usina nuclear, que garantiria a segurança dos resíduos radioativos armazenados no local. "Entretanto, antes que a energia fosse plenamente restaurada, as forças de ocupação danificaram-na novamente", declarou nesta segunda o distribuidor de energia ucraniano Ukrenergo.

"Um fornecimento de energia estável evitará a repetição do desastre de Chernobyl", argumentou a companhia de energia.

Por enquanto, Moscou não respondeu a esta nova acusação. Após o anúncio do primeiro corte de energia por Kiev, a Rússia declarou que houve uma "provocação" por parte das forças ucranianas.

O reator número quatro da usina nuclear de Chernobyl explodiu em 1986, causando o pior desastre nuclear civil da história. Os outros três reatores da central foram gradualmente desligados após o acidente, o último em 2000.

No entanto, ainda é necessário um sistema movido a eletricidade para arrefecer os 20 mil conjuntos de resíduos radioativos armazenados na piscina da central nuclear.

A Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) declarou, na quarta-feira, que dado o tempo decorrido desde o acidente de 1986, "a carga térmica da piscina e o volume da água de refrigeração são suficientes para garantir uma retirada eficiente do calor sem eletricidade". (Lusa)

11:04 – Grávida ferida em ataque a maternidade em Mariupol morre; bebê também não resiste

A grávida ferida sobre uma maca retratada em várias fotos após o ataque a uma maternidade e hospital infantil em Mariupol, na semana passada, morreu após ser socorrida, informou a agência de notícias AP. As equipes de resgate a levaram para um outro hospital da cidade, onde médicos tentaram salvar o bebê e gestante.

O cirurgião Timur Marin encontrou a pélvis da mulher esmagada e o quadril descolado. Os médicos fizeram uma cesariana para tentar salvar o bebê, mas ele "não mostrou sinais de vida", disse o cirurgião. A mãe não resistiu e também morreu minutos depois. (AP)

Grávida é socorrida por equipes de resgate após explosão em maternidade de Mariupol Foto: Evgeniy Maloletka/AP/picture alliance

10:56 – Serviço de Emergência corrige para um morto em ataque a prédio residencial em Kiev

O Serviço Nacional de Emergência da Ucrânia anunciou que uma pessoa morreu no bombardeio desta manhã em um prédio de apartamentos em Kiev, e não duas como relatado anteriormente. (DW)

08:00 – Começa nova rodada de negociações entre Rússia e Ucrânia

Uma nova rodada de conversas entre representantes russos e ucranianos teve início nesta segunda-feira, desta vez por videoconferência.

Segundo o assessor da presidência e negociador ucraniano Mykhailo Podolyak, a comunicação entre ambos os lados é difícil, mas prossegue. Mais cedo o representante da Ucrânia havia afirmado que o foco das conversas seria alcançar um cessar-fogo.

Ao tuitar uma foto da reunião, Podolyak afirmou: "A razão para a discórdias são sistemas políticos muito diferentes."





06:15 – Ucrânia pressiona por encontro entre Putin e Zelenski

O presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, afirmou que continuará a negociar com a Rússia e que sua delegação "tem a tarefa clara" de fazer de tudo para facilitar um encontro entre ele e o líder russo, Vladimir Putin.

Zelenski já pediu repetidas vezes por uma reunião com Putin, mas afirma que até agora seus pedidos não foram respondidos pelo Kremlin.

Moscou não descartou a ideia de um encontro entre Putin e Zelenski, segundo o porta-voz presidencial, Dmitri Peskov. "Precisamos entender qual deveria ser o resultado e o que será discutido nesse encontro", ponderou, segundo noticiou agência russa Interfax neste domingo.

Zelenski afirmou que representantes dos dois países conversam diariamente por videoconferência, acrescentando que tais contatos são necessários para estabelecer um cessar-fogo e mais corredores humanitários.

No domingo, ambos os lados apontaram avanços nas negociações de um cessar-fogo. Uma nova rodada de conversas deve ocorrer nesta segunda.



06:00 – Bombardeio a prédio residencial em Kiev mata duas pessoas

Ao menos duas pessoas morreram e 12 ficaram feridas durante um bombardeio a um prédio residencial num bairro no noroeste de Kiev no começo deste que já é o 19º dia de guerra na Ucrânia.

O edifício de nove andares foi alvo do bombardeio por volta das cinco da manhã, no horário local, de acordo com os serviços ucranianos de emergência.

Outras 15 pessoas foram resgatadas de um incêndio causado pelo bombardeio e 63 foram retiradas do lugar.

le