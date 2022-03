+ Últimas notícias: Rússia oferece novo cessar-fogo +

O exército russo informou que planeja um novo cessar-fogo nesta terça-feira (08/03) para evacuar civis. O governo ucraniano disse que só dará respaldo à nova tentativa quando as evacuações começarem com segurança.

Rússia oferece novo cessar-fogo para evacuar civis

Ucrânia afirma ter matado o segundo general russo

Nissan também deve parar de produzir na Rússia

02:49 – Nissan também deve parar de produzir na Rússia

A montadora japonesa Nissan deve interromper a produção na fábrica localizada em São Petersburgo, na Rússia.

A empresa, que não especificou uma data para a interrupção, alegou que a segurança dos funcionários é o principal fator para a decisão. Além disso, a companhia argumentou "dificuldades logísticas".

No ano passado, a unidade da Nissan em São Petersburgo produziu 45 mil veículos.

Além da Nissan, a Subaru e a Mitsubishi devem levar os funcionários de volta ao Japão. (AP, dpa)

02:43 – Ucrânia afirma ter matado o segundo general russo

O Ministério da Defesa da Ucrânia informou que o general russo Vitaly Gerasimov, de 45 anos, foi morto por forças ucranianas. Ele seria o segundo general do exército da Rússia morto no combate. (AP)

02:04 – Rússia oferece novo cessar-fogo para evacuar civis

Autoridades militares russas informaram que planejam um novo cessar-fogo em algumas cidades ucranianas para evacuar civis nesta terça-feira (08/03).

A suspensão temporária dos ataques está prevista para ocorrer às 10h do horário de Moscou (4h no horário de Brasília).

O governo ucraniano afirmou que dará respaldo ao plano russo somente depois que as evacuações começarem de maneira segura. A resposta ocorre devido a duas tentativas frustradas de cessar-fogo seguido de evacuação no final de semana e também nesta segunda-feira.

A crise humanitária na Ucrânia cresceu nos últimos dias em meio ao aumento de bombardeios das forças russas no país. Alimentos, água, aquecimento e remédios estão cada vez mais escassos.

Depois de uma terceira rodada de negociações entre representantes dos dois países nesta segunda, não houve muitos progressos para garantir a reitrada de civis de algumas cidades ucranianas com segurança. o governo da Ucrânia rejeitou uma proposta da Rússia para a abertura de corredores humanitários em direção à Rússia ou Belarus.

Mais tarde, o porta-voz do governo russo, Dmitry Peskov, disse que a operação militar no país poderia ser interrompida "em um instante", caso o governo ucraniano aceitasse as exigências de Moscou.

Conforme a ONU, mais de 1,7 milhão de refugiados já deixaram a Ucrânia desde que a invasão russa começou, em 24 de fevereiro.

O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelenski, pediu mais uma vez que o povo ucraniano resista à agressão russa. Ele também apelou por um boicote a todos os produtos da Rússia, incluindo o petróleo.

(AP, ots)

gb