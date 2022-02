+ Últimas notícias: Mortos e refugiados na Ucrânia +

Vítimas de primeiros dias da invasão russa incluem dezenas de crianças. Ucranianos deixam o país em massa. Acompanhe as últimas notícias.

Ministério da Saúde ucraniano revela número de vítimas

Ucranianos deixam o país em massa

Rússia afirma que objetivo é desmilitarizar a Ucrânia

França: Rússia quer apagar Ucrânia do mapa

As atualizações estão no horário de Brasília (para atualizar, pressione Ctrl+F5)

08:00 – Ucrânia contará também com armas tchecas

A República Tcheca enviará para a Ucrânia metralhadoras, espingardas automáticas e de precisão, pistolas e munições no valor de 7,6 milhões de euros. "O governo aprovou hoje ajuda adicional à Ucrânia que enfrenta um ataque russo", anunciou a ministra da Defesa Jana Cernochova no Twitter, no terceiro dia da invasão russa da Ucrânia.

"O Ministério da Defesa se encarregará também do transporte para um local determinado na Ucrânia. A nossa ajuda não está terminada", acrescentou. Em janeiro, o executivo de Praga já aprovara uma doação a Kiev de 4 mil ogivas de artilharia no valor de 1,5 milhão de euros.

O presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, anunciou neste sábado que os parceiros ocidentais do seu país entregariam armas e equipamento, sem especificar a origem do material. A França e a Holanda também já se comprometeram a colaborar com Kiev nesse sentido.

06:50 – Quase 200 mortos e mais de mil feridos no conflito

O número de mortos desde que começou a invasão russa da Ucrânia chega a 198, incluindo três crianças, além de 1.115 feridos, sendo 33 crianças, comunicou o ministro da Saúde ucraniano, Viktor Lyashko, neste sábado, em mensagem no Facebook.

O presidente russo, Vladimir Putin, alega que a "operação militar especial" na Ucrânia visa "desmilitarizar e 'desnazificar'" o país vizinho, sendo a única maneira de a Rússia se defender. Segundo o Kremlin, a ofensiva durará o tempo necessário, dependendo de seus "resultados" e "relevância".

06:30 – Milhares de ucranianos buscam refúgio em país vizinho

Cerca de 20 mil habitantes da Ucrânia já se refugiaram na Romênia, desde que o exército russo lançou uma ofensiva militar contra o regime de Kiev, informaram autoridades romenas neste sábado.

De acordo com informações da agência EFE, a passagem de fronteira mais movimentada é a que liga o oblast (província) ucraniano de Chernivtsi, no sudoeste do país, com a província romena de Suceava.

Segundo assistentes sociais da cidade fronteiriça de Siret, no lado romeno, há uma fila de até 35 quilômetros do outro lado da fronteira. A forças policiais ucranianas estão deixando passar os carros e ônibus espaçadamente, num máximo de cinco a dez pessoas a cada meia hora.

04:40 – Zelenski anuncia mais armas do Ocidente para a Ucrânia

O presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, afirmou neste sábado que "parceiros" enviariam mais armas para ajudar Kiev a combater os militares russos, e que havia conversado ao telefone com o presidente da França, Emmanuel Macron.

"Um novo dia na frente diplomática começou com uma conversa com Emmanuel Macron", escreveu Zelenski no Twitter. "Armas e equipamentos dos nossos parceiros estão a caminho da Ucrânia. A coalizão antiguerra está funcionando!".

Macron, por sua vez, afirmou a jornalistas na França que o mundo precisa se preparar para uma longa guerra entre a Rússia e a Ucrânia.

04:20 – Assessor de Zelenski ressalta resistência ucraniana

Mykhailo Podolyak, assessor do presidente Volodimir Zelenski, afirmou neste sábado que há muitos confrontos em Kiev e no sul do país, mas que os militares ucranianos estariam tendo sucesso em repelir os ataques russos.

Podolyak disse que pequenos grupos de forças russas se infiltraram em Kiev e entraram em confronto com militares ucranianos. Ele afirmou que Moscou deseja assumir o controle da capital e destruir a atual liderança do país, mas que os militares russos não obtiveram ganhos.

Segundo Podolyak, as forças russas estão priorizando o sul do país, onde há intensos combates nos portos de Mykolaiv, Odessa e Mariupol, mas não conseguiram obter vitórias significativas. "A Ucrânia não somente resistiu. A Ucrânia está vencendo", afirmou.

Já o Ministério da Defesa russo afirmou na manhã de sábado que seus militares haviam assumido o controle da cidade de Melitopol, que tem cerca de 150 mil habitantes e também fica no sul da Ucrânia. Se confirmado, seria a primeira cidade relevante a cair sob o domínio de Moscou desde o início da invasão, há três dias.

04:10 – Russos teriam assumido controle de usina hidrelétrica próxima a Kiev

A agência de notícias ucraniana Interfax informou no sábado, citando o ministro da Energia da Ucrânia, que militares russos haviam tomado o controle de uma usina hidrelétrica que fica ao norte de Kiev.

Mais tarde, o jornal Kyiv Independent informou que militares ucranianos haviam recuperado o controle da hidrelétrica após uma batalha intensa.