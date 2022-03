+ Últimas notícias: Ministros se encontram na Turquia +

Ucrânia demonstra baixa expectativa para encontro com ministro russo

Ministros do Exterior se reúnem nesta quinta-feira na Turquia

Ataque a hospital infantil causa revolta em todo o mundo

02:39 – Ucrânia demonstra baixa expectativa para encontro com ministro russo

Dmytro Kuleba, chefe da pasta de Relações Exteriores da Ucrânia, demonstra expectativas baixas para uma resolução que leve ao fim das hostilidades por parte da Rússia na Ucrânia, a partir do encontro com o ministro do Exterior russo, Sergei Lavrov. As conversações ocorrem nesta quinta-feira (10/03), em Antália, na Turquia.

Kuleba pediu que o Lavrov aborde as negociações "de boa fé, não com uma perspectiva propagandística".

"Digo francamente que minhas expectativas são baixas. Estamos interessados em um cessar-fogo, a liberação de nossos territórios e a resolução de todas as questões humanitárias", afirmou Kuleba, em vídeo, nesta quarta-feira.

O governo russo afirmou que está pronto para conversações com a Ucrânia, mas que todas as suas exigências – a neutralidade e a desistência de Kiev de aderir à Otan, por exemplo – devem ser cumpridas.

Fora do alto escalão dos governos, delegações dos dois países já realizaram três rodadas de conversações, duas em Belarus e uma na Ucrânia. Apesar de alguns sinais positivos sobre acordos humanitários, as negociações têm gerado pouco efeito prático, sem levar ao fim das hostilidades.

02:22 – Ministros do Exterior se encontram na Turquia

Os ministros do Exterior da Rússia, Sergei Lavrov, e da Ucrânia, Dmytro Kuleba, têm encontro marcado para esta quinta-feira em Antália, no sudoeste da Turquia.

Esta é a primeira reunião de membros do alto escalão dos governos de ambos os países envolvidos na guerra que começou em 24 de fevereiro, a partir da invasão russa ao território ucraniano.

A Turquia é membro da Otan e tem se oferecido para mediar o conflito. O encontro ocorrerá após semanas de negociações.

A Otan, sigla para Organização do Tratado do Atlântico Norte, é uma aliança militar intercontinental liderada pelos EUA e composta por outros 30 países, a maioria, europeus.

02:08 – Mundo condena ataque a hospital infantil

Um ataque aéreo destruiu uma maternidade e hospital infantil na cidade sitiada de Mariupol, nesta quarta-feira (09/03). O incidente gerou uma onda de repúdio internacional, no 14º dia da invasão russa à Ucrânia.

O presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, condenou o bombardeio, atribuído à Rússia, como um "crime de guerra". Ele compartilhou imagens da destruição no local e afirmou que o que chamou de "ataque direto realizado por soldados russos" deixou crianças presas sob os escombros.

Autoridades locais disseram que o ataque ao hospital, que havia sido reformado recentemente e incluía uma unidade pediátrica, deixou 17 feridos, mas ainda não havia informações sobre mortes. A fachada do edifício foi destruída por uma série de explosões que arrebentaram janelas, colocando em risco crianças e mulheres grávidas.

O Ministério da Defesa da Rússia não negou que o ataque tivesse sido realizado por aviões russos, mas alegou que "batalhões nacionalistas ucranianos" usavam o local para estabelecer posições de defesa, depois de remover pacientes e funcionários. (DW)

