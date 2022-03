+ Últimas notícias: Ministros devem se reunir na Turquia +

Chefes das pastas das Relações Exteriores da Rússia e da Ucrânia devem se encontrar nesta quarta-feira. Acompanhe as últimas notícias.

Ministros do Exterior de Rússia e Ucrânia devem se encontrar na Turquia

Corredor humanitário deve continuar em Sumy

EUA rejeita proposta de receber e repassar aviões da Polônia para a Ucrânia

Ocidente aumenta isolamento da Rússia: veja o resumo do 13º dia de guerra.

03:07 – Corredor humanitário deve continuar em Sumy

O corredor humanitário próximo à cidade ucraniana de Sumy, que está sitiada pelo exército russo, deve seguir em funcionamento nesta quarta-feira (09/03), informou o governador da região, Dmytro Zhyvytskyy.

Nesta terça, ao menos cinco mil pessoas deixaram a cidade de ônibus, depois que Moscou e Kiev concordaram em oferecer o corredor como alternativa para a saída de civis da zona de guerra. Em torno de mil carros também deixaram Sumy, que fica próxima à fronteira com a Rússia, em direção a Poltava, mais ao centro da Ucrânia.

O corredor humanitário Sumy-Poltava foi o único que funcionou nesta terça-feira. Embora houvesse um acordo de que civis poderiam também deixar as cidades de Kiev, Kharkiv, Chernigov e Mariupol, não foi possível implementar a medida, com ambos os lados culpando-se mutuamente pela falha.

Entre a noite de segunda e a madrugada de terça-feira, a cidade de Sumy foi bombardeada pelo exército russo. Um ataque aéreo matou ao menos 22 pessoas, entre elas, civis e crianças. (Reuters)

02:43 – Ministros do Exterior de Rússia e Ucrânia devem se encontrar na Turquia

Conforme informações divulgadas por agências estatais russas de notícias, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, viaja nesta quarta-feira (09/03) para a Turquia, onde deve se encontrar com Dmytro Kuleba, ministro das Relações Exteriores da Ucrânia. (Reuters)

02:30 – EUA rejeita proposta de receber e repassar aviões da Polônia para a Ucrânia

Caças seriam repassados pela Polônia para os EUA e, a partir de escala na Alemanha, encaminhados ao exército ucraniano Foto: Cuneyt Karadag/AA/picture alliance

A oferta da Polônia de entregar caças MiG-29 para os Estados Unidos foi rejeitada pelo governo americano. A intenção polonesa, neste caso, seria buscar uma rota para repassar os aviões à Ucrânia. O Pentágono, no entanto, classificou a proposta como "insustentável".

Antes de serem repassados para o exército ucraniano, os aviões fariam escala na Alemanha. Mas, segundo o porta-voz do Pentágono, a proposta tem "desafios logísticos difíceis" e causa "sérias preocupações". (ots)

02:19 – Ocidente aumenta isolamento da Rússia

A proibição às importações de petróleo russo anunciadas pelos Estados Unidos nesta terça-feira elevou o patamar das punições impostas pelos países ocidentais à Rússia, no 13º dia da invasão das tropas russas à Ucrânia.

Várias grandes empresas ocidentais anunciaram a suspensão de seus negócios na Rússia, aumentando o isolamento internacional do país. Entre estas, a General Electric, as redes McDonald's e Starbucks e as gigantes Coca-Cola Company e PepsiCo. (DW)

