+ Últimas notícias: Mariupol segue bloqueada por russos +

Conforme o prefeito da cidade portuária, localizada no sudeste da Ucrânia, prioridade é um cessar-fogo para restabelecer parte da infraestrutura: falta água e eletricidade.

02h08 – Rússia mantém exércitos próximos a Kiev e Kharkiv

O exército russo mantém a ofensiva militar para tomar as cidades ucranianas de Kiev e Kharkiv, segundo relatos divulgados na madrugada deste sábado (05/03) pelas forças da Ucrânia.

Conforme o relatório, os ataques de Moscou teriam agora apoio aéreo e armas de alta precisão.

As tropas russas também continuam tentando alcançar as fronteiras administrativas das regiões de Donetsk e Lugansk, no leste da Ucrânia, com a perspectiva de criar um corredor terrestre que possa ligar essas regiões à Crimeia, no sul do país.

Ainda conforme o relatório do exército ucraniano, as forças de defesa continuam repelindo e impondo derrotas aos russos.

01h14 – Prefeito de Mariupol diz que cidade está bloqueada e pede ajuda humanitária

A cidade portuária de Mariupol, no sudeste da Ucrânia, está bloqueada por militares russos, após dias de "ataques impiedosos", segundo informou o prefeito, Vadim Boychenko.

"No momento, estamos tentando desbloquear a cidade e buscando soluções para problemas humanitários. Nossa prioridade é um cessar-fogo para que possamos restabelecer a infraestrutura", declarou Boychenco, em uma mensagem no Telegram.

Conforme Boychenco, após cinco dias ininterruptos de ataques, não há mais água, eletricidade ou aquecimento, além de iminente falta de mantimentos.

(AFP, DW)

00h40min – Embaixada americana na Ucrânia diz que ataque à usina nuclar foi crime de guerra

A Embaixada dos EUA na Ucrânia classificou como "crime de guerra" o ataque do exército russo à usina nuclear em Zaporíjia, na madrugada de sexta-feira (04/03).

"É um crime de guerra atacar uma usina nuclear. O bombardeio de Putin na maior usina nuclear da Europa leva seu reinado de terror um passo adiante", declarou a embaixada, em um comunicado.

O ataque russo fez com que a usina pegasse fogo, levantando a possibilidade de um desastre nuclear. O incêndio foi controlado, e nenhuma radiação foi liberada.

00h30 – Conselho de Segurança da ONU debaterá crise humanitária

O Conselho de Segurança das Nações Unidas convocará uma reunião de emergência sobre a crise humanitária desencadeada na Ucrânia pela invasão russa.

Após a sessão pública marcada para segunda-feira, os 15 membros do Conselho de Segurança se reunirão a portas fechadas – proposta por México e França – para analisar um possível projeto de resolução, informou a agência de notícias AFP.

Os dois países têm pressionado por um projeto que conduza ao fim dos ataques na Ucrânia, ao mesmo tempo em que pedem a proteção de civis e um fluxo maior de ajuda humanitária.

A Rússia, no entanto, deve rejeitar a medida, uma vez que é membro do Conselho de Segurança da ONU e tem poder de veto. (DW)