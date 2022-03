Conflitos Europa

+ Últimas notícias: Dnipro sofre três ataques aéreos +

Ao menos três ataques aéreos do exército russo na cidade de Dnipro, no centro-sul da Ucrânia, foram registrados no começo da manhã desta sexta-feira (11/03). Acompanhe as últimas notícias.