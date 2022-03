+ Últimas notícias: Ataque a prédio residencial em Kiev +

Zelenski afirma que Ucrânia pressiona por conversa direta com Putin

Bombardeio a prédio residencial em Kiev mata duas pessoas

Reveja os principais acontecimentos deste domingo na guerra na Ucrânia.

As informações são publicadas no horário de Brasília. Para atualizar, pressione Ctrl + F5:



06:15 - Ucrânia pressiona por encontro entre Putin e Zelenski



O presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, afirmou que continuará a negociar com a Rússia e que sua delegação "tem a tarefa clara" de fazer de tudo para facilitar um encontro entre ele e o líder russo, Vladimir Putin.



Zelenski já pediu repetidas vezes por uma reunião com Putin, mas afirma que até agora seus pedidos não foram respondidos pelo Kremlin.



Moscou não descartou a ideia de um encontro entre Putin e Zelenski, segundo o porta-voz presidencial, Dmitri Peskov. "Precisamos entender qual deveria ser o resultado e o que será discutido nesse encontro", ponderou, segundo noticiou agência russa Interfax neste domingo.



Zelenski afirmou que representantes dos dois países conversam diariamente por videoconferência, acrescentando que tais contatos são necessários para estabelecer um cessar-fogo e mais corredores humanitários.

No domingo, ambos os lados apontaram avanços nas negociações de um cessar-fogo. Uma nova rodada de conversas deve ocorrer nesta segunda.



06:00 - Bombardeio a prédio residencial em Kiev mata duas pessoas

Ao menos duas pessoas morreram e 12 ficaram feridas durante um bombardeio a um prédio residencial num bairro no noroeste de Kiev no começo deste que já é o 19º dia de guerra na Ucrânia.

O edifício de nove andares foi alvo do bombardeio por volta das cinco da manhã, no horário local, de acordo com os serviços ucranianos de emergência.

Outras 15 pessoas foram resgatadas de um incêndio causado pelo bombardeio e 63 foram retiradas do lugar.