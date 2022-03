+ Últimas notícias: Ataques matam civis em Irpin +

Ataques matam civis em Irpin

Netflix suspende operações na Rússia

Putin diz para Macron que Rússia não pretende renunciar de objetivos

Maior museu de arte da Ucrânia corre para salvar obras

TikTok suspende parcialmente serviços na Rússia

Polônia supera marca de 1 milhão de refugiados ucranianos

American Express suspende operações na Rússia

Agência da ONU diz que segurança de central nuclear foi colocada em risco

Quase 4 mil presos na Rússia em protestos contra a guerra

Mais de 1,5 milhão de refugiados da guerra na Ucrânia

Putin e Erdogan conversam

Caças russos atacam cidades no nordeste da Ucrânia

Zelenski pede a ucranianos que lutem

Visa e Mastercard suspendem operações na Rússia

20:30 – Ataques matam civis em Irpin

De acordo com a agência de notícias Reuters, houve pesados ataques de artilharia em Irpin, cidade nas proximidades da capital ucraniana, Kiev. Homens, mulheres e crianças fugindo dos violentos combates na região tentaram se esconder.

Em imagens feitas pelo jornal The New York Times é possível ver o exato momento em que um grupo de pessoas em fuga é atingido por uma explosão. Uma mulher, seu filho adolescente, a filha, que aparentava cerca de 8 anos, e um amigo da família morreram. Os corpos ficaram estendidos no chão, ao lado de uma mala de rodinhas e de algumas mochilas que a família levava.

Segundo o prefeito, Oleksander Markyshin, oito civis morreram em decorrência dos bombardeios na cidade.

Irpin já vinha sendo alvo de ataques. Soldados ucranianos explodiram uma ponte na cidade para tentar retardar o avanço russo. Para escapar, moradores precisam atravessar a ponte em escombros. Imagens da agências de notícias mostram soldados e moradores locais ajudando idosos e crianças a atravessarem a ponte em escombros, enquanto mais tiros são ouvidos ao fundo.

20:10 – Netflix suspende operações na Rússia

A Netflix vai suspender todas as suas operações na Rússia, informou neste domingo um porta-voz da empresa de streaming em declarações à revista americana Variety.

Assim, a plataforma junta-se a uma vasta lista de empresas que anunciaram nos últimos dias a suspensão das atividades na Rússia, como Apple, Microsoft, Visa, Mastercard e American Express.

A Netflix lançou o serviço local em russo há pouco mais de um ano e tem mais de um milhão de assinantes no país, uma pequena porcentagem dos mais de 222 milhões de assinantes que detém em todo o mundo.

A empresa anunciou há poucos dias que decidiu suspender toda a atividade de produção e de aquisição de conteúdos na Rússia, devido à invasão da Ucrânia. Havia quatro projetos originais em língua russa em preparação. (Lusa)

19.30 – Putin diz para Macron que Rússia não pretende renunciar de objetivos

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, afirmou neste domingo ao presidente da França, Emmanuel Macron, que não tem intenção de renunciar aos quatro objetivos que estabeleceu naquela que denomina como "operação militar especial" na Ucrânia.

Os dois conversaram por telefone por cerca de uma hora e 45 minutos. Putin se mostrou inflexível com as exigências de que Kiev ceda em todas as questões colocadas por Moscou, justificando que tem intenção de "alcançar todos os objetivos com negociação ou guerra".

As quatro reinvindicações russas são a "desnazificação" da Ucrânia, a desmilitarização do país vizinho, a renúncia de entrada na Otan e de manter um Exército, além do reconhecimento da independência da Crimeia e da região do Donbas.

Macron reforçou as "preocupações e exigências no campo humanitário e político", para que seja colocado um fim à invasão da Ucrânia. Segundo o Palácio do Eliseu, trata-se de criar corredores humanitários e as condições para uma negociação, da qual as autoridades ucranianas se mostraram dispostas a participar. (EFE)

19:10 – Maior museu de arte da Ucrânia corre para salvar obras

Em meio à fuga de mais de 1,5 milhão de pessoas e dos constantes ataques russos, grupos correm contra o tempo na Ucrânia para salvar itens históricos da destruição.

O diretor do Museu Nacional Andrey Sheptytsky, o maior museu de arte da Ucrânia, percorre os corredores do prédio supervisionando os funcionários que guardam as coleções para proteger o patrimônio nacional caso a invasão russa avance para o oeste.

Em uma galeria parcialmente vazia, funcionários colocam em caixas de papelão peças barrocas cuidadosamente embrulhadas. A poucos metros dali, um grupo desce a majestosa escadaria principal do museu carregando uma gigantesca obra de arte sacra, a iconóstase Bohorodchany, do século 18.

"Às vezes, as lágrimas vêm porque muito trabalho foi colocado aqui. Leva tempo, energia. Você está fazendo algo bom, se sente satisfeito. E então, hoje, você vê paredes vazias, parece amargo, triste. Não acreditávamos até o último minuto que isso pudesse acontecer'', disse o diretor-geral do museu, Ihor Kozhan.

As portas da instituição, localizada na cidade de Lviv, próxima à fronteira com a Polônia, estão fechadas desde que começou a invasão russa à Ucrânia, em 24 de fevereiro. Patrimônios históricos em todo o país estão em perigo, à medida que os combates continuam. (AP)

Leia mais.

Foto: Bernat Armangue/AP/picture alliance

18:40 – TikTok suspende parcialmente serviços na Rússia

A rede social chinesa TikTok decidiu neste domingo pela suspensão parcial dos serviços na Rússia e já não permitirá que sejam subidos vídeos e feitas retransmissões ao vivo a partir do país, segundo informaram as agências de notícias russas TASS e Interfax.

A justificativa é a lei aprovada nesta semana no país que prevê penas de até 15 anos de prisão pela difusão do que as autoridades nacionais possam considerar "informações falsas" sobre a guerra na Ucrânia.

Segundo a Interfax, a companhia chinesa difundiu um comunicado em que o TikTok indica que a segurança dos funcionários e usuários segue sendo a "principal prioridade".

"Diante da nova lei de fake news da Rússia, não temos mais remédio do que suspender a transmissão ao vivo e de novos conteúdos no nosso serviço de vídeo, enquanto consideramos as implicações de segurança desta nova lei", apontou a empresa.

A princípio, não haverá mudanças no serviço de mensagens do aplicativo na Rússia.

Na última sexta-feira, o órgão regulador de meios de comunicação do país (Roskomnadzor), decidiu bloquear o acesso no território russo ao Facebook e ao Twitter, em resposta à decisão da União Europeia de vetar a emissora RT e a agência de notícias Sputnik, que foram acusadas de serem parte da máquina de guerra russa. (EFE)

18:15 – Polônia supera marca de 1 milhão de refugiados ucranianos

A Polônia superou neste domingo a marca de um milhão de refugiados vindos da Ucrânia desde o início da invasão da Rússia, segundo fontes da guarda fronteiriça polonesa.

A grande maioria dos deslocados pelo conflito são cidadãos ucranianos, no entanto, também cruzaram a linha de fronteira poloneses, belarussos, uzbeques, marroquinos, paquistaneses, afegãos e americanos, entre outros.

A ONU estima que 1,5 milhão de pessoas já deixaram a Ucrânia em direção a outros países desde o último dia 24, o que torna a crise atual a maior da Europa desde a segunda guerra mundial.

A Polônia é o país que mais recebeu refugiados desde o início da crise, seguido por Romênia, Hungria e Eslováquia. (EFE)

Polônia é o país que mais recebeu refugiados da Ucrânia Foto: Hesther Ng/ZUMA/Imago

17:55 – O que são corredores humanitários?

Estratégia é usada, por exemplo, para evacuar civis e entregar medicamentos e alimentos em zonas de conflitos. No entanto, em alguns casos, podem ser usados ​​para contrabandear armas e combustível para cidades sitiadas. (DW)

Leia mais.

16:45 – American Express suspende operações na Rússia

A operadora de cartões American Express juntou-se à Visa e Mastercard para suspender suas operações na Rússia.

"Os cartões American Express emitidos globalmente não funcionarão mais em comércios ou caixas eletrônicos na Rússia. Além disso, cartões emitidos localmente na Rússia por bancos russos não funcionarão mais fora do país", disse a empresa em comunicado, acrescentando que também está encerrando todas as operações comerciais em Belarus. (ots)

14:48 – Agência da ONU diz que segurança de central nuclear foi colocada em risco

A Agência Internacional de Energia Atômica da ONU (AIEA) alertou neste domingo que um militar russo assumiu a gestão técnica da central nuclear de Zaporíjia, a maior da Europa, o que vai contra os princípios básicos para o funcionamento seguro da instalação.

"A direção da usina agora está sob as ordens do comandante das forças russas que tomaram o local na semana passada", garantiu o diretor-geral da AIEA, Rafael Grossi.

Ele afirmou estar muito preocupado com a mudança, que, segundo ele, vai contra os pilares indispensáveis da segurança nuclear, ao deixar limitada a capacidade do corpo técnico da instalação de "tomar decisões livres de pressões indevidas".

A AEIA indicou que a autoridade reguladora nuclear ucraniana informou que qualquer ação, inclusive as relacionadas com o funcionamento técnico dos seis reatores, requer a aprovação prévia do comandante russo, segundo comunicado emitido para informar sobre a situação da central.

Além disso, Grossi destacou um segundo "grave desenvolvimento", ao explicar que, desde este domingo, há problemas para se comunicar com o corpo técnico de Zaporíjia, já que as linhas de telefone da instalação não funcionam, assim como não há resposta por mensagens eletrônicas e não há sinal frequente de celular.

Segundo Grossi, a situação viola outro dos considerados sete pilares básicos da segurança nuclear, que é o de manter comunicações entre o regulador nuclear e o operador da central.

"A deterioração da situação das comunicações vitais entre o regulador e a central nuclear de Zaporíjia é também uma fonte de profunda preocupação, especialmente, durante um conflito armado que pode colocar em perigo as instalações nucleares do país em qualquer momento", disse Grossi.

O diretor-geral da AEIA ainda afirmou que existem problemas para estabelecer contato com a antiga usina de Chernobil, onde, em 1986, aconteceu o mais grave acidente nuclear da história. A unidade está sob controle das tropas russas desde 24 de fevereiro.

Desde então, os funcionários de Chernobil, assim como acontece com os de Zaporíjia, estão trabalhando em três turnos, sem possibilidade de descanso adequado.

Além disso, a AEIA indicou que perdeu contato com todas as instituições da cidade portuária de Mariupol - que está sob ataque de tropas russas - que usam diferentes fontes de materiais radioativos. (EFE)

13:30 – Mais de 3.900 presos na Rússia em protestos contra invasão da Ucrânia.

Segundo o projeto de mídia russo OVD-Info, que monitora detenções em protestos oposicionistas, foram detidos neste domingo (06/03), em 53 cidades da Rússia, pelo menos 3.917 participantes de protestos contra a invasão da Ucrânia, ordenada pelo presidente Vladimir Putin.

Vídeos nas redes sociais, postados por opositores do regime do Kremlin e blogueiros, mostram milhares de ativistas entoando "Não à guerra!" e "Tenham vergonha!". Vê-se também a polícia de Ecaterimburgo, no distrito dos Urais, de equipamento antimotim, espancando um manifestante caído no chão. Um mural protagonizado por Putin foi pichado.

O Ministério russo do Interior confirmou ter detido 1.700 cidadãos em Moscou e 750 em São Petersburgo – as duas maiores metrópoles do país –, além de 1.061 em outras cidades, sobretudo Ecaterimburgo e Novosibirsk, na Sibéria. (Reuters,AFP,AP)

Leia mais.

12:00 – Evacuação de Mariupol fracassa pela segunda vez

Violações do cessar-fogo interromperam pela segunda vez os planos de evacuação de civis da cidade portuária de Mariupol, no sudeste da Ucrânia, declarou assessor do Ministério do Interior do país Anton Gershchenko, no serviço de mensagens instantâneas Telegram: "A segunda tentativa de um corredor humanitário para civis em Mariupol terminou novamente com bombardeios pelos russos."

Leia mais.

11:30 – Erdogan insiste em cessar-fogo, Putin quer desistência ucraniana

O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, pediu durante conversa telefônica com o seu homólogo russo, Vladimir Putin, neste domingo, um "cessar-fogo imediato" na Ucrânia e se ofereceu para buscar soluções para o conflito. "Vamos abrir o caminho para a paz juntos", afirmou o mandatário turco numa conversa telefônica que durou uma hora.

:Segundo a Presidência turca, durante a conversa Erdogan destacou a importância de um cessar-fogo, a fim de aliviar a crise humanitária e permitir uma solução negociada. Por sua vez, Putin assegurou que "a operação especial" – como Moscou classifica a invasão da Ucrânia – só vai parar se Kiev abandonar a resistência e aceitar as exigências russas, noticiou a agência estatal russa RIA Novosti.

Putin teriam ainda explicado a Erdogan que está disposto a dialogar, com a condição de que a Ucrânia aceite a sua "desmilitarização", "desnazificação" e o compromisso de ser um país neutro, sem tentativas de adesão à Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan). Erdogan insistiu que um cessar-fogo geral "não só aliviaria as preocupações humanitárias na região, mas também permitiria a busca de uma solução política", informou o gabinete de comunicação do presidente turco. (Lusa,DPA)

10:50 – Papa lamenta "rios de sangue" na Ucrânia

O papa Francisco condenou as perdas de vidas na Ucrânia devido à invasão militar russa, pedindo o estabelecimento urgente de corredores humanitários: "Rios de sangue e lágrimas correm na Ucrânia, esta não é apenas uma operação militar, mas uma guerra que semeia morte, destruição e miséria", disse após a oração do Angelus, perante centenas de fiéis reunidos na Praça de São Pedro, no Vaticano. Muitos portavam bandeiras ucranianas.

O sumo pontífice apelou para que os ataques armados na Ucrânia cessem imediatamente, que o diálogo prevaleça e o direito internacional seja respeitado, com o estabelecimento de "corredores humanitários reais" para fornecer "alívio vital aos nossos irmãos e irmãs oprimidos pelas bombas e pelo medo".

Ele lembrou que "as vítimas são cada vez mais numerosas, assim como aquelas em fuga, especialmente mães e crianças" e, por isso, "a necessidade de assistência humanitária naquele país martirizado cresce dramaticamente a cada hora". O líder da Igreja Católica agradeceu aos jornalistas que "colocaram as suas vidas em risco" para informar o mundo sobre os eventos na Ucrânia.

Segundo as autoridades de Kiev, a guerra lançada por Vladimir Putin já fez mais de 2 mil mortos entre a população civil ucraniana. A ONU registra, ainda, mais de 1,5 milhão de deslocados que procuram refúgio nos países vizinhos. (Lusa,Reuters)

10:15 – Mais de mil detidos em protestos antiguerra na Rússia

Mais de mil cidadãos de várias partes da Rússia foram presos neste domingo em protestos contra a operação militar do Kremlin na Ucrânia. Segundo o projeto de mídia russo OVD-Info, que monitora detenções em protestos oposicionistas, até as 14h20 em Moscou (08h20 em Brasília), 1.103 manifestantes haviam sido detidos em 35 cidades.

Outras fontes falam de 1.700 prisões. Os números mais elevados se registraram em Novosibirsk, na Sibéria, e Ecaterimburgo, no distrito dos Urais. A polícia antimotim também prendeu manifestantes concentrados em praças de Moscou e São Petersburgo, as maiores cidades de país. Assim, chega a quase 10 mil o número de detenções desde 24 de fevereiro, quando o presidente Vladimir Putin ordenou a invasão da Ucrânia.

Na quarta-feira (02/03), o crítico do Kremlin preso Alexei Navalny conclamara seus compatriotas a se manifestarem diariamente contra a guerra de agressão, sem medo de encarceramento, frisando que a Rússia não podia ser uma "nação de covardes assustados" e tachando Putin de "czar insano". Na sexta-feira, o chefe do Kremlin assinou uma lei prevendo penas de prisão de até 15 anos para quem publique "notícias falsas" sobre as Forças Armadas russas. (Reuters,AFP,AP)

09:50 – EUA consideram fornecer aviões a Ucrânia por via indireta

Os Estados Unidos estão considerando enviar aviões para a Polônia, caso o país, por sua vez, se decida a fornecer aeronaves de combate à Ucrânia, confirmou o secretário de Estado americano, Antony Blinken, durante visita à Moldávia; "Não posso me reportar a um cronograma, mas estamos examinando a questão muito, muito ativamente", confirmou.

Washington vem discutindo com Varsóvia a possibilidade de fornecer caças militares russos MiG29 e Su-25 para a Ucrânia. Em troca, os EUA entregariam aos poloneses jatos americanos F-16. A informação foi relatada por uma autoridade de defesa americana à agência Dow Jones. A eventual operação ainda está em negociação e seus termos não estão claros.

Segundo porta-voz da Casa Branca, os EUA estariam consultando outros países da Otan sobre a operação. "Há uma série de questões práticas desafiadoras, incluindo como os aviões podem realmente ser transferidos da Polônia para a Ucrânia", afirmou, sob anonimato.

O fornecimento de caças russos foi um dos pedidos feitos pelo presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, em videoconferência com parlamentares americanos no sábado. Ele renovou os apelos para que o Ocidente endureça ainda mais as sanções que já estão castigando a economia da Rússia.

Zelenski tem apelado à Otan para que estabeleça uma zona de exclusão aérea sobre seu país, o que a organização transatlântica rejeita. Seu homólogo russo, Vladimir Putin, já declarou que consideraria tal passo um envolvimento do Ocidente no conflito armado. (Reuters,ots)

Berlim recebe refugiados na estação ferroviária central Foto: Maja Hitij/Getty Images

07:15 – Refugiados da Ucrânia ultrapassam 1,5 milhão

O número dos que atualmente fogem da invasão da Ucrânia pela Rússia ultrapassou 1,5 milhão, relatou a Organização das Nações Unidas neste domingo.

"Mais de 1,5 milhão de habitantes da Ucrânia procuraram os países vizinhos em dez dias. Esta é a crise de refugiados de crescimento mais rápido na Europa desde a Segunda Guerra Mundial", escreveu o alto-comissário da ONU para refugiados, Filippo Grandi, no Twitter, citado pela agência de notícias AFP.

A invasão russa está sendo condenada pela generalidade da comunidade internacional, que responde com o envio de armamento para a Ucrânia e o reforço de sanções econômicas para isolar ainda mais Moscou, além de ajuda humanitária à população. (Lusa,AFP)

04:50 – OMS registra ataques a estabelecimentos de saúde na Ucrânia

A Organização Mundial de Saúde confirmou a ocorrência de "diversos" ataques a estabelecimentos de saúde na Ucrânia e está investigando outros.

Os ataques provocaram várias mortes e ferimentos, escreveu o chefe da OMS, Tedros

Adhanom Ghebreyesus, no Twitter neste domingo.

"Ataques contra estabelecimentos ou profissionais de saúde desrespeitam a neutralidade médica e são violações ao direito internacional humanitário", afirmou ele, sem mencionar a Rússia. (Reuters)

04:30 – Maioria dos alemães quer punição a Schröder por vínculo com Putin

A maioria dos alemães quer que o ex-chanceler federal Gerhard Schröder seja expulso do Partido Social-Democrata (SPD), a sua legenda, em função de seus vínculos com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, e seus cargos mantidos em estatais russas.

Schröder sofre questionamentos na Alemanha há vários anos por essa ligação, mas a intensidade das críticas cresceu após a invasão da Ucrânia e a falta de uma condenação, por parte do ex-chanceler, à iniciativa de Putin.

Uma pesquisa realizada na sexta-feira com 1.005 pessoas pelo instituto Insa para o jornal Bild am Sonntag mostrou que 82% dos eleitores do SPD consideram que Schröder deveria ser expulso do partido. Na população em geral na Alemanha, esse percentual é de 74%.

Além disso 79% dos eleitores do SPD, e 75% dos alemães em geral, querem que a aposentadoria paga a Schröder por ele ter sido chanceler federal seja cancelada, assim como os benefícios concedidos a ex-ocupantes do mais alto cargo político na Alemanha.

Na quinta-feira, o atual chanceler federal, Olaf Scholz, também do SPD, afirmou que Schröder deveria renunciar aos seus cargos em estatais russas, e o diretório social-democrata da cidade de Heidelberg protocolou um pedido para que ele seja expulso do partido. (DPA)

4:00 – Rússia ataca áreas habitadas, diz inteligência do Reino Unido

Um relatório da inteligência do Reino Unido afirmou neste domingo que as forças armadas da Rússia estavam atacando áreas habitadas na Ucrânia. O documento diz ainda que a resistência dos ucranianos estava reduzindo a velocidade do avanço de Moscou.

"A escala e a força da resistência ucraniana continua a surpreender a Rússia, (...) [que] respondeu atacando áreas habitadas em diversos locais, incluindo Kharkiv, Chernihiv e Mariupol."

Segundo a inteligência britânica, "a Rússia usou antes táticas similares na Tchetchênia em 1999 e na Síria em 2016, usando tanto ataques aéreos como por terra". (Reuters)

02:30 – Caças russos atacam cidades no nordeste da Ucrânia

As cidades de Sumy e Lebedin, no nordeste da Ucrânia, continuaram a sofrer ataques de militares russos no sábado, afirmou o chefe da administração local de Sumy, Dmytro Zhyvytskyi.

Caças russos destruíram um armazém de alimentos e materiais de construção e um estacionamento no sábado, segundo ele. Uma usina de eletricidade e aquecimento já havia sido destruída na sexta-feira.

O aquecimento não funciona mais em toda a cidade de Okhtyrka, localizada entre Sumy e Lebedin, e em alguns locais também não há mais fornecimento de água e eletricidade. A informação não pode ser verificada de forma independente. (DPA)

02:15 – Autoridades dos EUA vão à Venezuela para tratar de Rússia

Altas autoridades do governo dos Estados Unidos viajaram para a Venezuela no sábado para se reunir com representantes do governo de Nicolás Maduro, segundo o jornal The New York Times.

A viagem marca a primeira vista de oficiais do alto escalão do governo americano a Caracas, em um momento que a Casa Branca amplia os esforços para isolar a Rússia na arena internacional.

Os Estados Unidos cortaram relações diplomáticas com a Venezuela em 2019, depois de acusarem Maduro de fraude eleitoral.

Existe nos Estados Unidos uma avaliação de que a Venezuela poderia se tornar uma ameaça de segurança, considerando seus laços estreitos com a Rússia.

O The New York Times também reportou que alguns membros do Partido Republicano estão envolvidos nas conversas com Caracas para retomar o comércio de petróleo entre os dois países, um movimento que poderia reduzir as importações de petróleo dos Estados Unidos da Rússia.

"Temos que ir para fora! Temos que lutar!", afirmou Zelenski em discurso por vídeo. Foto: AFP

23:00 – Zelenski pede a ucranianos que lutem

O presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, fez um discurso em vídeo na noite de sábado em que pediu aos cidadãos do país que lutem para expulsar os militares russos.

"Temos que ir para fora! Temos que lutar! Sempre que houver uma oportunidade", disse.

Ele disse que civis desarmados resistiram a unidades militares russas em diversas cidades, inclusive na cidade portuária de Kherson, no sul, o que torna a ocupação pelos invasores mais difícil.

Zelenski afirmou ainda que era importante impedir a criação de novas autoproclamadas "repúblicas populares" pró-Rússia no território ucraniano, similar a outras duas que já existem no leste do país. (DPA)

20:43 – Visa e Mastercard suspendem operações na Rússia

As gigantes mundiais de cartões Visa e Mastercard anunciaram na noite deste sábado a suspensão das operações na Rússia. A Mastercard "decidiu suspender a rede de serviços na Rússia", e a Visa "cessará todas as transações nos próximos dias", disseram as duas empresas em comunicados.

A Mastercard disse que os cartões emitidos por bancos russos deixarão de ser suportados pela rede e qualquer cartão emitido fora do país não funcionará em lojas ou caixas automáticos russos. "Não tomamos esta decisão de ânimo leve", afirma a Mastercard no comunicado, acrescentando que a mudança foi feita após discussões com clientes, parceiros e governos.

A Visa disse que está trabalhando com clientes e parceiros na Rússia para cessar todas as transações ao longo dos próximos dias. "Somos obrigados a agir na sequência da invasão (...) da Rússia à Ucrânia, e dos acontecimentos inaceitáveis a que assistimos", disse o presidente e diretor executivo da Visa, Al Kelly, também em comunicado.

"Esta guerra e a constante ameaça à paz e à estabilidade exigem que respondamos de acordo com os nossos valores", acrescentou Kelly. (AFP)

bl/av