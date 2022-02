+ Últimas notícias: ONU convoca reunião de emergência +

Assembleia-Geral da ONU terá reunião de emergência sobre guerra na Ucrânia

00:53 – Japão considera impor sanções a Belarus, aliado da Rússia

O Japão considera impor sanções também a Belarus, aliado da Rússia, depois de já ter adotado restrições contra Moscou em linha com as ações de parceiros de Tóquio como os Estados Unidos.

O Japão também faz parte dos países que excluíram bancos russos do sistema Swift.

O premiê japonês, Fumio Kishida, afirmou nesta segunda-feira que seu governo deverá tomar uma decisão em breve.

Belarus, vizinho de Kiev e de Moscou, apoia a invasão russa da Ucrânia e permitiu que tropas de Moscou usassem seu território como base para atacar a Ucrânia pelo norte.

Em referendo realizado no domingo, 65% dos belarussos que participaram da votação se disseram a favor da eliminação do status de "não nuclear" do país. Se entrar em vigor, a decisão permitirá o estacionamento de armas nucleares em solo belarusso pela primeira vez desde que o país devolveu à Rússia as ogivas que herdou após a queda da União Soviética, em 1991.

00:38 – Sanções da UE contra Banco Central da Rússia entram em vigor

As sanções da União Europeia ao Banco Central russo entraram em vigor na madrugada desta segunda-feira. Segundo a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, as restrições incluem uma proibição de transações com o instituto financeiro.

Além disso, todos os patrimônios do banco na UE deverão ser congelados para impedir o financiamento da guerra do presidente Vladimir Putin contra a Ucrânia.

As sanções são consideradas tão pesadas quanto a exclusão de instituições financeiras ruas da rede de comunicações bancárias Swift.

00:17 – Assembleia-Geral da ONU realiza reunião de emergência sobre guerra na Ucrânia

A Assembleia-Geral das Nações Unidas deverá realizar reunião de emergência sobre a guerra na Ucrânia nesta segunda-feira (28/02). A convocação foi decidida na noite de domingo pelo Conselho de Segurança da ONU, com maioria de 11 dos 15 membros do grêmio.

A Rússia se pronunciou contra o encontro. China, Índia e os Emirados Árabes Unidos se abstiveram.

Países ocidentais esperam que grande parte dos 193 países-membros da ONU condenem a ofensiva militar da Rússia na Ucrânia, tornando visível o isolamento internacional da liderança russa.

Reuniões de emergência da Assembleia-Geral da ONU são raras. Desde 1950, houve apenas dez encontros do gênero.

23:56 – Kiev e Kharkiv amanhecem ao som de explosões

A capital ucraniana Kiev e a metrópole de Kharkiv teriam amanhecido com várias explosões nesta segunda-feira, segundo relatório do serviço estatal de informação do país. Antes das detonações, as cidades haviam permanecido calmas durante várias horas. As informações não puderam ser confirmadas de forma independente.

De acordo com a agência noticiosa russa Interfax na Ucrânia, tropas russas estariam avançando a partir da cidade ucraniana de Cherson em direção a Mikolaiv, no sul do país.