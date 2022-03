Ministério da Economia alemão aprovou a entrega a Kiev de 2.700 mísseis antiaéreos Strela de estoques da antiga República Democrática Alemã. Acompanhe as últimas notícias.

Alemanha enviará mais armas à Ucrânia

Spotify fecha escritório na Rússia

Nova rodada de negociações entre Ucrânia e Rússia

Hospital de Belarus trata soldados russos feridos

Ucrânia amanhece sob ataques

Moody's rebaixa a Rússia para "B3"

Companhias aéreas japonesas suspendem voos para a Europa

Toyota suspende operações na Rússia devido a interrupções no fornecimento

Mais de 1 milhão de ucranianos já fugiram do país

Tribunal de Haia investigará crimes de guerra na Ucrânia

Fortes ataques em Kiev

04:06 – Alemanha enviará mais armas à Ucrânia

A Alemanha quer fornecer mais armas para a Ucrânia. O Ministério da Economia aprovou a entrega de 2.700 mísseis antiaéreos "Strela" de estoques do antigo Exército Nacional Popular (NVA, na sigla em alemão), que eram as Forças Armadas da antiga República Democrática Alemã. A informação foi divulgada pela agência de notícias alemã dpa e pelo Süddeutsche Zeitung.

No sábado, em uma mudança brusca de postura, a Alemanha anunciou o fornecimento de armas pesadas ao exército ucraniano. O chanceler federal da Alemanha, Olaf Scholz, anunciou pelo Twitter o envio a Kiev de 1.000 armas capazes de destruir veículos de combate, conhecidas popularmente como antitanques, e 500 mísseis terra-ar Stinger, do estoque das Forças Armadas Alemãs (Bundeswehr). (dpa)

03:55 –Spotify fecha escritório na Rússia

O Spotify informou que fechou seu escritório na Rússia indefinidamente, em resposta ao que a plataforma de streaming descreveu como "ataque não provocado de Moscou à Ucrânia". (Reuters)

03:25 – Nova rodada de negociações entre Ucrânia e Rússia

A Ucrânia e a Rússia devem iniciar nesta quinta-feira uma nova rodada de negociações de paz.

Na quarta-feira, o principal negociador da Rússia, Vladimir Medinsky, disse que a delegação russa estava esperando no sudoeste de Belarus e que representantes ucranianos estavam a caminho. Medinsky também informou à emissora Rossyia 24 que soldados russos criaram um "corredor de segurança" para as delegações ucranianas.

Da reunião, é esperado um acordo de cessar-fogo. Os dois lados se encontraram para uma primeira rodada de negociações na segunda-feira, mas a reunião não teve resultados tangíveis.

03:15 – As consequências da guerra na Ucrânia para o turismo global

Além de cancelamentos de viagens de turismo, fechamento do espaço aéreo impacta fortemente o setor, por exemplo, devido a rotas mais longas, que exigem maior uso de combustível. Instabilidade também cancela cruzeiros.

03:08 – Hospital de Belarus trata soldados russos feridos

A emissora pública de TV alemã ARD informou que um hospital de Belarus está tratando soldados russos feridos na guerra na Ucrânia. Na terça-feira, sete ambulâncias militares russas do tamanho de ônibus chegaram a um hospital belarusso, a cerca de 50 quilômetros da fronteira ucraniana, trazendo feridos na linha de frente dos combates.

Moradores locais disseram que o fluxo de ambulância é frequente na região. Um médico do hospital da região de Gomel, em Belarus, disse que soldados feridos chegam desde segunda-feira. "Espero que eles não me prendam por compartilhar isso", disse. (ots)

02:54 – Ucrânia amanhece sob ataques

Sirenes foram acionadas no começo da manhã em Kiev (hora local), alertando para que os moradores buscassem abrigo devido à possibilidade de ataques aéreos.

O jornal ucraniano The Kyiv Independent reportou que um prédio da faculdade militar da Universidade Estadual de Sumy, na cidade de Sumy, no nordeste da Ucrânia, foi bombardeado por forças russas, citando como fonte o chefe da Administração Militar Regional de Sumy, Dmytro Zhyvytsky.

O jornal também noticiou que seis adultos e duas crianças morreram após um prédio residencial ser atingido por um ataque russo na cidade de Izyum, próximo a Kharkiv.

Homem ajuda uma senhora idosa a cruzar uma ponte destruída Foto: Emilio Morenatti/dpa/AP/picture alliance

02:15 – Moody's rebaixa a Rússia para "B3"

A agência de classificação de risco americana Moody's rebaixou a credibilidade da Rússia após a invasão na Ucrânia. O rating foi rebaixado de "Baa3" para "B3" devido às rígidas sanções impostas pelos países ocidentais à Moscou, explica a Moody's.

A agência Finch já havia rebaixado a classificação de crédito da Rússia. (ots)

02:07 – Companhias aéreas japonesas suspendem voos para a Europa

As companhias aéreas japonesas Japan Airlines (JAL) e All Nippon Airways (ANA) suspenderam todos os voos de e para a Europa nesta quinta-feira, devido a preocupações de segurança.

"Estamos monitorando constantemente a situação, mas dada a situação atual na Ucrânia e os vários riscos, decidimos cancelar os voos", disse um porta-voz da JAL à agência de notícias Reuters.

A ANA disse que a suspensão dos voos se deve à "alta probabilidade de as operações não conseguirem sobrevoar a Rússia". (ots)

01:30 – Toyota suspende operações na Rússia devido a interrupções no fornecimento

A Toyota Motor anunciou nesta quinta-feira que está suspendendo "até novo aviso" suas operações na Rússia, devido a "interrupções na cadeia de fornecimento" e por conta do impacto das sanções internacionais contra a Rússia pela invasão da Ucrânia.

A montadora japonesa informou em comunicado que paralisa, a partir de 4 de março e até segunda ordem, a produção na sua fábrica de São Petersburgo bem como a importação de veículos.

No comunicado, a empresa também destacou que o restante de suas operações de produção e vendas no resto da Europa "não serão afetados".

De acordo com a nota, a Toyota possui 168 pontos de vendas e serviços na Rússia e uma fábrica na cidade de São Petersburgo, com capacidade para produzir 100 mil veículos anualmente e onde são fabricados os modelos Rav4 e Camry, principalmente para o mercado interno russo.

A Toyota também suspendeu no último dia 24 de fevereiro todas as suas atividades na Ucrânia, onde possui 37 pontos de vendas. (EFE)

01.22 – Mais de 1 milhão de ucranianos já fugiram do país

O alto comissário da ONU para refugiados, Filippo Grandi, disse que mais de 1 milhão de pessoas fugiram da Ucrânia desde que começou a invasão russa.

"Em apenas sete dias, testemunhamos o êxodo de um milhão de refugiados da Ucrânia para países vizinhos", escreveu no Twitter.

A cifra de 1 milhão equivale ao deslocamento de mais de 2% da população da Ucrânia, que tem aproximadamente 44 milhões de habitantes.

O Alto-comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR) prevê que até 4 milhões de pessoas possam sair do país. Se isso se confirmar, a Ucrânia poderá experimentar "a maior crise de refugiados deste século", disse o porta-voz do ACNUR, Shabia Mantoo. (DW)

Milhares de pessoas tentam entrar na Eslováquia, após fugirem da Ucrânia Foto: Luboš Palata/DW

01:05 – Tribunal de Haia investigará crimes de guerra na Ucrânia

Um pedido de 39 países permitiu à procuradoria do Tribunal Penal Internacional (TPI), com sede em Haia, abrir nesta quarta-feira uma investigação sobre crimes de guerra e crimes contra a humanidade na Ucrânia.

"Notifiquei a presidência do TPI há alguns instantes da minha decisão de prosseguir imediatamente com investigações ativas", disse o procurador-chefe do TPI, Karim Khan, em comunicado.

Os procedimentos propostos pela procuradoria de Haia geralmente exigem a aprovação de uma câmara de questões preliminares composta por três juízes.

No entanto, o pedido apresentado por 39 países, incluindo França, Alemanha, Reino Unido, Espanha, Portugal, Itália, Canadá, Austrália, Colômbia e Costa Rica, entre outros, elimina a exigência de autorização dos magistrados e permite que o procurador do TPI inicie automaticamente as investigações.

"Meu gabinete encontrou uma base razoável para acreditar que crimes foram cometidos dentro da jurisdição do Tribunal e identificou possíveis casos que seriam admissíveis", alertou o procurador-chefe.

Nem a Rússia nem a Ucrânia são Estados-partes do TPI, mas Kiev apresentou dois pedidos, em novembro de 2013 e fevereiro de 2014, aceitando a jurisdição do tribunal. (EFE)

00:40 – Fortes ataques em Kiev

Os moradores de Kiev foram orientados a ir para o abrigo mais próximo na madrugada desta quinta-feira (horário local), após sirenes de alerta serem acionadas. Vídeos compartilhados nas redes sociais mostraram fortes explosões atingindo a capital ucraniana e seus arredores.

Periferia da capital ucrania também está sendo atacada Foto: Alisa Yakubovych/EPA-EFE

A mídia ucraniana também informou sobre combates nos subúrbios da metrópole. Um avião russo teria sido abatido. A informação não pode ser verificada de forma independente.

"O inimigo está tentando invadir a capital", escreveu o prefeito de Kiev, Vitali Klitschko, em um canal de notícias no Telegram.

00:30 – Resumo do sétimo dia de guerra na Ucrânia

Soldados russos realizaram fortes ataques em toda a Ucrânia, matando civis e assumindo a primeira grande cidade, Kherson. Paralelamente, Assembleia Geral da ONU aprovou resolução que exige fim da invasão. Confira um resumo dos principais acontecimento da quarta-feira.

le (efe, ots)