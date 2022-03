+ Últimas notícias: 4,5 milhões de ucranianos deslocados +

Cerca de 2,5 milhões de ucranianos buscaram refúgio em outro país e outros 2 milhões tiveram que abandonar suas casas. Acompanhe as últimas notícias.

Ataques aéreos são registrados em Dnipro

Rússia pretende abrir novos corredores humanitários

Separatistas teriam tomado a cidade de Volnovakha

Fotos de satélite indicam que comboio russo rumo a Kiev se dividiu

Japão vai congelar ativos de três bancos belarussos

07:45 – Mais de 4,5 milhões de ucranianos deslocados

A Organização Internacional para as Migrações (OIM) afirmou que a guerra na Ucrânia deixou 4,5 milhões deslocados em apenas 15 dias. Segundo o porta-voz do órgão da ONU, Paul Dillon, cerca de 2,5 milhões de ucranianos buscaram refúgio em outro país e outros 2 milhões tiveram que abandonar suas casas e partir para outras regiões da Ucrânia.

Entre os 2,5 milhões de refugiados, 116 mil são cidadãos de outros países que moravam na Ucrânia. Dillon acrescentou que 1,5 milhão de refugiados foi para a Polônia. A Alemanha já recebeu 109 mil ucranianos.

07:13 – Mercados de exportação de alimentos devem permanecer abertos, defende ministro alemão

O ministro da Agricultura alemão, Cem Özdemir, defendeu que os mercados globais de alimentos permaneçam abertos sem restrições à exportação para garantir o abastecimento, especialmente, de países mais pobres. A guerra na Ucrânia causou o aumento no preço de alimentos em meio à escassez de alguns produtos devido a países que estão evitando importar sua produção.

"Devemos garantir que o grão disponível esteja disponível de forma justa e a preços acessíveis", afimou Özdemir em entrevista à emissora de televisão alemã ZDF. O ministro lembrou ainda que o trigo atingiu o maior valor dos últimos 14 anos.

A Rússia e a Ucrânia são responsáveis por quase 30% das exportações de trigo globais. Há temores de que a guerra provoque uma crise alimentar mundial. Leia mais

06:47 – Putin ordena envio de combatentes estrangeiros para a Ucrânia

O presidente russo, Vladimir Putin, ordenou nesta sexta-feira que combatentes estrangeiros sejam enviados para a Ucrânia para unir esforços às Forças Armadas da Rússia. Segundo o ministro de Defesa russo, Sergei Shoigu, cerca de 16 mil voluntários de países do Oriente Médio teriam se oferecido para lutar ao lado do Kremlin.

Shoigu disse que a maioria dos voluntários lutou contra o Estado Islâmico. Desde 2015, a Rússia apoia o presidente sírio, Bashar al-Assad, contra vários grupos que se opõem ao seu governo, incluindo os extremistas do Estado Islâmico.

Putin pediu para que seja facilitado o envio de "voluntários" para as zonas de combate na Ucrânia para responderam ao que disse ser "o envio de mercenários" pelo Ocidente.

Desde o início da guerra, o presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, tem apelado ao Ocidente para conseguir apoio militar no combate à ofensiva russa. Ele também incentivou voluntários estrangeiros a lutarem ao lado da Ucrânia. (AP, AFP, Lusa)

06:00 – Rússia pretende abrir novos corredores humanitários

Moscou pretende abrir novos corredores humanitários nesta sexta-feira para a retirada de civis de cinco cidades ucranianas, segundo as agências de notícia RIA e Interfax. O Ministério de Defesa russo afirmou que as rotas serão abertas com destino à Rússia e a outras cidades da Ucrânia.

Corredores humanitários serão abertos em Kiev, Sumy, Kharkiv, Mariupol e Chernigov. Várias tentativas de evacuar civis com segurança falharam nos últimos dias.

A vice-primeira-ministra da Ucrânia, Iryna Vereshchuk, disse esperar que a rota para a cidade sitiada de Mariupol seja bem sucedida.

Moscou disse ainda que, desde o início da guerra em 24 de fevereiro, mais de 200 mil civis foram evacuados da Ucrânia para a Rússia e para Donetsk e Lugansk – as regiões dominadas por separatistas pró-Rússia.

As Nações Unidas estimam que mais de 2,5 milhões de ucranianos deixaram o país fugindo da guerra. (DW)

04:22 – Separatistas teriam tomado a cidade de Volnovakha

Cercada desde o fim de fevereiro, a cidade de Volnovakha, no leste da Ucrânia, teria sido tomada por separatistas pró-Rússia nesta sexta-feira (11/03). O governo ucraniano, no entanto, não confirmou a informação.

Tropas da autoproclamada "República Popular de Donetsk", também no leste do país, teriam capturado mais quatro vilarejos e, assim, avançado mais seis quilômetros para dentro do território ucraniano.

Volnovakha foi alvo de ataques desde o início da guerra Foto: Alexey Kudenko/SNA/Imago

As informações foram divulgadas pelo porta-voz do Ministério da Defesa da Rússia, Igor Konashenkov, que também afirmou que o exército russo avançou 17 quilômetros em território ucraniano.

Konashenkov destacou que o cerco à cidade portuária de Mariupol, no sul da Ucrânia, estaria sendo reforçado pelas tropas de Donetsk. (dpa)

03:45 – Rússia ataca aeródromos em duas cidades

Um ataque de alta precisão das forças russas atingiu dois aeródromos nas cidades de Lutsk e Ivano-Frankivsk, ambas no oeste do país, deixando-os sem possibilidade de uso pelas forças ucranianas.

Agências de notícias russas creditaram a informação ao porta-voz do Ministério da Defesa da Rússia, Igor Konashenkov.

Konashenkov também disse que as forças russas já destruíram mais de três mil instalações militares ucranianas desde o início da ofensiva, dia 24 de fevereiro. (Reuters)

03:02 – Ataques aéreos são registrados em Dnipro

Ao menos três ataques aéreos do exército russo na cidade de Dnipro, no centro da Ucrânia, foram registrados no começo da manhã desta sexta-feira (11/03).

Os ataques, conforme o serviço de emergência, ocorreram próximos a zonas residenciais e de uma escola infantil, e teriam matado ao menos uma pessoa.

No domingo, a Ucrânia advertiu que a Rússia estava agrupando tropas para cercar Dnipro, que tem cerca de um milhão de habitantes.

Conforme divulgaram integrantes do serviço de emergência, "houve três ataques aéreos na cidade, que atingiram um jardim de infância, um prédio de apartamentos e uma fábrica de sapatos de dois andares". (Reuters, AFP, ots)

02:41 – Fotos de satélite indicam que comboio russo rumo a Kiev se dividiu

Fotos da empresa americana de tecnologia Maxar Technologies indicam que o comboio militar russo que se dirige para Kiev teria se dividido. Conforme as imagens, tanques e militares teriam se espalhado por florestas e outras cidades próximas da capital ucraniana.

O comboio russo estaria a pouco mais de 60 quilômetros de Kiev e pode ter feito o movimento para preparar um ataque, já que parte da artilharia foi vista em posição ofensiva.

O deslocamento desse comboio em direção a Kiev começou na semana passada, mas a ausência de mantimentos e combustível teria atrasado a movimentação. Além disso, autoridades americanas disseram que mísseis foram disparados por ucranianos contra os tanques russos. (AP)

02:16 – Japão vai congelar ativos de três bancos belarussos

O Japão vai congelar ativos de três bancos de Belarus, devido ao apoio deste país à invasão russa à Ucrânia. O anúncio foi feito uma semana depois de a União Europeia também ter reforçado as sanções contra Belarus.

Segundo informações divulgadas pelo Ministério das Relações Exteriores do Japão, a medida será colocada em prática a partir de 10 de abril e afetará os bancos Belagroprombank, Bank Dabrabyt e o Banco de Desenvolvimento da República de Belarus.

O ministério também anunciou que o Japão enviará 100 milhões de dólares para Ucrânia, Polônia, Hungria, Moldávia, Eslováquia e Romênia, por meio de organizações internacionais. A iniciativa, segundo o governo japonês, serve para auxiliar em "necessidades urgentes", como saúde, abrigo e proteção infantil. (AFP)

02:11 – Rússia na ONU, cessar-fogo, sanções e evacuação de civis: o resumo do 15º dia da guerra na Ucrânia

O primeiro dia da cúpula dos líderes da União Europeia (UE) nesta quinta-feira (10/03) em Versalhes, na França, foi marcado por discussões em torno de um cessar fogo na Ucrânia, além de uma proposta para proibir a importação de petróleo e gás da Rússia.

A ONU informou que o Conselho de Segurança da entidade se reunirá nesta sexta-feira para discutir a denúncia, apresentada pelo Ministério russo da Defesa, de que a Ucrânia estaria desenvolvendo armas químicas e biológicas em seu território, com a ajuda dos Estados Unidos.

O presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, afirmou que 100 mil pessoas deixaram zonas de conflito e cidades sitiadas, em dois dias de funcionamento dos corredores humanitários. Somente nesta quinta-feira, 40 mil civis foram evacuados. (DW)

