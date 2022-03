+ Últimas notícias: 1 milhão de crianças entre refugiados +

Segundo Unicef, guerra já deixou ao menos 37 crianças mortas e outras 50 feridas. Ministros do Exterior da Rússia e Ucrânia se reúnem nesta quinta-feira. Acompanhe as últimas notícias.

Mais de 1 milhão de crianças entre refugiados

Ucrânia afirma que exército russo se aproxima de Kiev

Ataques são registrados em várias cidades e regiões

Ministros do Exterior se reúnem nesta quinta-feira na Turquia

Ataque a hospital infantil causa revolta em todo o mundo

11:00 – Comboio de ajuda para Mariupol não consgeue chegar ao destino

Um comboio de ajuda humanitária para a cidade sitiada de Mariupol não conseguiu chegar ao destino nesta quinta-feira devido a combates na região, disse a vice-primeira-ministra da Ucrânia, Iryna Vereshchuk.

Os veículos deveriam levar comida e remédios e transportar os moradores para fora da cidade, alvo de vários ataques russos nos últimos dias. "Bombas estão atingindo casas", escreveu o governo local em um post.

"Rezaremos para que possamos tirar as pessoas de Mariupol", disse o presidente ucraniano, Volodimir Zelenski.

Na quarta-feira, a cidade sitiada testemunhou um ataque aéreo que atingiu uma maternidade e um hospital infantil. Três pessoas, incluindo uma criança, foram mortas, disseram autoridades da cidade nesta quinta-feira.

Há vários dias, autoridades ucranianas tentam negociar um corredor humanitário para Mariupol, mas sem sucesso. Várias partes da cidade estão sem energia, sem água e sem telefone. A escassez de alimentos levou alguns moradores a saquearem lojas. A falta de água, está obrigando as pessoas a derreterem neve para terem o que beber.

10:55 – Prefeito diz que metade dos moradores de Kiev já fugiu

Segundo o prefeito de Kiev, Vitali Klitschko, metade dos moradores da capital ucraniana, Kiev, fugiu desde o início da guerra.

"De acordo com nossas informações, um em cada dois moradores de Kiev deixou a cidade", disse Klitschko à televisão ucraniana. "Cada rua, cada prédio, cada posto de controle foi reforçado. Kiev agora é como uma fortaleza", completou Klitschko.

10:30 – Scholz e Macron exigem cessar-fogo em telefonema a Putin

Em um telefonema com o presidente russo, Vladimir Putin, o chanceler federal da Alemanha, Olaf Scholz, e o presidente francês, Emmanuel Macron, pediram um cessar-fogo imediato na Ucrânia.

Macron e Scholz também disseram a Putin nesta quinta-feira que qualquer resolução para a guerra na Ucrânia precisa passar por negociações entre Kiev e Moscou.

08:00 – Reunião entre Lavrov e Kuleba termina sem avanços

A reunião entre os ministros do Exterior da Rússia, Sergei Lavrov, e da Ucrânia, Dmytro Kuleba, para negociar um cessar-fogo e outras questões humanitárias terminou nesta quinta-feira (10/03) sem avanços. Mediado pela Turquia, esse foi o primeiro encontro de alto escalão desde o início da ofensiva russa em 24 de fevereiro.

"Conversamos sobre um cessar-fogo de 24 horas, mas não houve progressos", lamentou Kuleba a jornalistas após o encontro com Lavrov em Antália."Parece que há outros tomadores de decisão para essa questão na Rússia", ressaltou em referência ao Kremlin.

O ministro ucraniano disse ainda que desejava sair do encontro com um acordo sobre um corredor humanitário para a retirada de civis da cidade portuária de Mariupol, que está sitiada por tropas russas, mas, segundo ele, Lavrov não estaria em condições de aprovar determinado pacto, mas se comprometeu a levar a questão ao Kremlin.

06:30 – Mais de 1 milhão de crianças entre refugiados

Desde o início da invasão russa em 24 de fevereiro, mais de 1 milhão de crianças ucranianas fugiu para países vizinhos, informou nesta quinta-feira o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef). Segundo o órgão, a guerra já deixou ao menos 37 crianças mortas e outras 50 feridas.

A diretora-executiva do Unicef, Catherine Russell, afirmou ainda que as crianças ucranianas merecem "imediatamente" a paz. Ela condenou ainda o ataque a uma maternidade em Mauripol, que deixou três mortos, segundo autoridades ucranianas. O local foi bombardeado por russos nesta quarta-feira.

"Estou horrorizada. Crianças pequenas e mulheres dando à luz foram soterradas em meio a escombros", afirmou Russell. "Ataques a civis e a infraestrutura civil, como hospitais, escolas e sistemas de saneamento são imperdoáveis e devem cessar imediatamente", ressaltou. (DW)

05:00 – Ucrânia pretende abrir sete corredores humanitários

A Ucrânia pretende abrir nesta quinta-feira sete corredores humanitários para a retirada de civis de cidades sob ataque russo, incluindo Mariupol. Segundo autoridades ucranianas, pela manhã, mais civis foram evacuados de Sumy. (ots)

04:38 – Berlim vai pedir auxílio do exército para realocar refugiados

A prefeita de Berlim, Franziska Giffey, fará um pedido ao Ministério da Defesa da Alemanha para que a capital possa receber membros do Bundeswehr, o exército alemão, a fim de trabalhar na realocação de refugiados da guerra na Ucrânia.

Somente nos últimos três dias, cerca de 13 mil refugiados chegaram diariamente a Berlim. (ots)

04:06 – Ministra alemã rechaça influência russa nos Bálcãs

Após dois dias de viagem pela região dos Bálcãs, a ministra do Exterior da Alemanha, Annalena Baerbock, destacou que a Europa não deve deixar essa área do continente sob influência de Moscou.

Ela afirmou que a "Rússia que não tem interesse em um futuro europeu e nem medo de reacender conflitos não resolvidos", disse, reconhecendo, também, que a Europa negligenciou a região dos Bálcãs por muitos anos. (ots)

03:44 – Suspensa, Rússia confirma que não participará do Conselho Europeu

Suspensa por Bruxelas desde 25 de fevereiro, um dia após o início da invasão à Ucrânia, a Rússia informou que não participará mais do Conselho da Europa.

Segundo informação divulgada pela agência estatal russa de notícias Tass, o Ministério das Relações Exteriores argumentou que a Otan e os países europeus estariam "debilitando" o órgão, destinado a defender direitos humanos e a democracia. (Reuters)

03:24 – Ataques são registrados em várias cidades e regiões

Um relatório divulgado pelo governo ucraniano nesta quinta-feira (10/03) apontou diversos ataques realizados por forças russas em diferentes cidades e regiões da Ucrânia.

Conforme o documento, os ataques foram registrados em Petrovsk, no norte do país; Izyum e Hrushuvakha, no leste; Sumy e Ochtyrka, no nordeste; e também em regiões próximas a Donetsk e Zaporíjia, no sudeste. (ots)

03:07 – Exército ucraniano afirma que russos se aproximam de Kiev

Informações divulgadas na manhã desta quinta-feira pelo exército ucraniano destacam que as tropas russas podem estar cada vez mais próxima de Kiev.

A situação teria mudado em poucos dias. Enquanto no final de semana os russos estariam a cerca de cem quilômetros da capital ucraniana, agora já teriam se aproximado de Browary, que faz divisa com Kiev, segundo relatos de repórteres da agência de notícias AFP. (ots)

02:39 – Ucrânia demonstra baixa expectativa para encontro com ministro russo

Dmytro Kuleba, chefe da pasta de Relações Exteriores da Ucrânia, demonstra expectativas baixas para uma resolução que leve ao fim das hostilidades por parte da Rússia na Ucrânia, a partir do encontro com o ministro do Exterior russo, Sergei Lavrov. As conversações ocorrem nesta quinta-feira, em Antália, na Turquia.

Kuleba pediu que o Lavrov aborde as negociações "de boa fé, não com uma perspectiva propagandística".

"Digo francamente que minhas expectativas são baixas. Estamos interessados em um cessar-fogo, a liberação de nossos territórios e a resolução de todas as questões humanitárias", afirmou Kuleba, em vídeo, nesta quarta-feira.

O governo russo afirmou que está pronto para conversações com a Ucrânia, mas que todas as suas exigências – a neutralidade e a desistência de Kiev de aderir à Otan, por exemplo – devem ser cumpridas.

Fora do alto escalão dos governos, delegações dos dois países já realizaram três rodadas de conversações, duas em Belarus e uma na Ucrânia. Apesar de alguns sinais positivos sobre acordos humanitários, as negociações têm gerado pouco efeito prático, sem levar ao fim das hostilidades. (Reuters)

02:22 – Ministros do Exterior se encontram na Turquia

Ministros do Exterior da Rússia, Sergei Lavrov, e da Ucrânia, Dmytro Kuleba, reúnem-se nesta quinta-feira em Antália Foto: Pool EPA/AP/Reuters/dpa/picture alliance

Os ministros do Exterior da Rússia, Sergei Lavrov, e da Ucrânia, Dmytro Kuleba, têm encontro marcado para esta quinta-feira em Antália, no sudoeste da Turquia.

Esta é a primeira reunião de membros do alto escalão dos governos de ambos os países envolvidos na guerra que começou em 24 de fevereiro, a partir da invasão russa ao território ucraniano.

A Turquia é membro da Otan e tem se oferecido para mediar o conflito. O encontro ocorrerá após semanas de negociações.

A Otan, sigla para Organização do Tratado do Atlântico Norte, é uma aliança militar intercontinental liderada pelos EUA e composta por outros 30 países, a maioria, europeus. (Reuters)

02:08 – Mundo condena ataque a hospital infantil

Ataque a maternidade e hospital infantil em Mariupol nesta quarta-feira foi condenado pela comunidade internacional Foto: AP Photo/picture alliance

Um ataque aéreo destruiu uma maternidade e hospital infantil na cidade sitiada de Mariupol, nesta quarta-feira (09/03). O incidente gerou uma onda de repúdio internacional, no 14º dia da invasão russa à Ucrânia.

O presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, condenou o bombardeio, atribuído à Rússia, como um "crime de guerra". Ele compartilhou imagens da destruição no local e afirmou que o que chamou de "ataque direto realizado por soldados russos" deixou crianças presas sob os escombros.

Autoridades locais disseram que o ataque ao hospital, que havia sido reformado recentemente e incluía uma unidade pediátrica, deixou 17 feridos, mas ainda não havia informações sobre mortes. A fachada do edifício foi destruída por uma série de explosões que arrebentaram janelas, colocando em risco crianças e mulheres grávidas.

O Ministério da Defesa da Rússia não negou que o ataque tivesse sido realizado por aviões russos, mas alegou que "batalhões nacionalistas ucranianos" usavam o local para estabelecer posições de defesa, depois de remover pacientes e funcionários. (DW)

