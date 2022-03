+ Últimas notícias: Ataques a área residencial de Kiev +

Ao menos dois mortos em ataques a área residencial de Kiev

05:44 – Primeiros-ministros de Polônia, República Tcheca e Eslovênia viajam a Kiev

Os primeiros-ministros da Polônia, Mateusz Morawiecki, da República Tcheca, Petr Fiala, e da Eslovênia, Janez Jansa, viajam nesta terça-feira a Kiev como representantes do Conselho Europeu, para se encontrarem com o presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, e o primeiro-ministro, Denys Chmygal.

O objetivo da visita é "reafirmar o apoio inequívoco de toda a União Europeia à soberania e independência da Ucrânia e apresentar um pacote abrangente de medidas de apoio ao Estado e à sociedade ucraniana", afirma comunicado publicado no site do governo polonês.

04:27 – Governo da Ucrânia lança página de doação de criptomoedas

O governo da Ucrânia lançou um site para doações de criptomoedas. "As criptomoedas desempenham um papel importante na defesa da Ucrânia", disse o vice-ministro de Transformação Digital, Oleksandr Bornyakov.

Segundo ele, as criptomoedas "facilitam o fluxo de fundos para cidadãos e soldados ucranianos".

O site Aid for Ukraine permite que os usuários enviem doações em dez criptomoedas diferentes, que são convertidas em dólares. Quase 50 milhões de dólares já foram arrecadados em poucas horas. O dinheiro será usado para apoiar militares e civis ucranianos.

Além da plataforma FTX, com sede nas Bahamas, as empresas ucranianas Everstake e Kuna também estão envolvidas na iniciativa. (ots)

04:17 – Militares ucranianos dizem ter frustrado ataque russo a Mariupol

O Exército ucraniano disse que se defendeu de uma tentativa russa de assumir o controle da cidade portuária de Mariupol nesta segunda-feira. O Estado-Maior informou em comunicado que as forças russas se retiraram após perdas.

A cidade, localizada às margens do Mar de Azov, está sitiada por tropas russas há vários dias. Os moradores estão sem luz e água e enfrentam escassez de comida. Por outro lado, a Rússia informou que combatentes chechenos estão liderando uma ofensiva russa em Mariupol.

Autoridades locais informaram que mais de 2.300 pessoas morreram desde o início da guerra em Mariupol, cidade que tem cerca de 400 mil habitantes. As autoridades alertam que, com o aumento da intensidade dos ataques, o número de vítimas pode chegar a 20 mil. A DW não pôde checar as informações de forma independente. (ots)

03:11 – Negociações entre Ucrânia e Rússia devem ser retomadas nesta terça-feira

A quarta rodada de negociações entre a Ucrânia e a Rússia sobre o fim dos combates deve ser retomada nesta terça-feira, após ser interrompida no começo da tarde desta segunda. O encontro ocorre por videoconferência.

As delegações já se reuniram outras três vezes pessoalmente em Belarus. Até agora, as rodadas de negociações não levaram a acordos, mas ambos os lados expressaram um otimismo cauteloso no fim de semana.

A Ucrânia exige o fim da guerra e a retirada das tropas russas. Moscou, entre outros pontos, quer que Kiev reconheça a península anexada da Crimeia como território russo e as áreas separatistas do leste ucraniano como estados independentes. (ots)

03:00 – Zoológico ucraniano apela por ajuda para salvar animais

Devido aos ataques russos à região de Kiev, um grande zoológico perto da capital ucraniana apelou por um corredor seguro para fornecer ajuda aos animais.

"Não podemos tirar rinocerontes e girafas de lá, e não temos remédios para fazê-los dormir", disse o porta-voz Mykhailo Pinchuk, segundo a agência Unian.

Sem um corredor seguro, os animais no zoológico de Demidiv estão prestes a morrer de frio e fome. De acordo com Pintschuk, os animais só sobreviveram até agora graças a alguns ajudantes que deram aos animais "restos dos restos".

O zoológico precisa urgentemente de combustível e comida para aquecer e alimentar os animais. (ots)

02:32 – Ao menos dois mortos em ataques a área residencial de Kiev

Pelo menos três fortes explosões foram ouvidas em Kiev na manhã desta terça-feira (horário local), informou a agência de notícias AFP. Logo depois, uma coluna de fumaça pôde ser vista sobre a capital ucraniana.

De acordo com o jornal The Kyiev Independent, dois prédios residenciais foram atingidos por bombardeios russos. Um deles teria 16, e o outro, cerca de dez andares. Ao menos duas pessoas morreram, e 27 foram resgatadas, segundo os serviços de resgate ucranianos.



Também de acordo com o The Kyiev Independent, uma estação de metrô foi danificada por uma onda de choque e permanecia fechada na manhã desta terça-feira.

O Exército russo tenta cercar Kiev. Metade dos três milhões de habitantes ainda estão na cidade. Um assessor do presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, disse que a cidade está se preparando para uma "defesa feroz". (AFP, ots)

02:00 – Resumo do 19º dia da guerra: EUA alertam China contra apoiar Rússia

Washington alertou nesta segunda-feira, no 19º dia da guerra, para "consequências" para a China, caso o país se envolva, mesmo que indiretamente, no conflito entre Rússia e Ucrânia.

Jake Sullivan, assessor de Segurança Nacional do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, expressou a preocupação americana com o alinhamento da China com a Rússia, em um encontro com diplomatas chineses em Roma.

O americano tentou deixar claro que ajudar Moscou a driblar as sanções impostas pelo Ocidente poderá resultar em um alto custo para o país.

"O assessor de Segurança Nacional e nossa delegação expressaram com clareza nossas preocupações [...] e as implicações que tal apoio teria para as relações da China não somente conosco, mas com parceiros ao redor do mundo", disse o porta-voz do Departamento de Estado americano, Ned Price.

O 19º dia da guerra também foi marcado pela retirada de civis de áreas de conflito e pelo anúncio da Rússia que restringiria exportações de grãos, entre outros fatos. Confira um resumo da segunda-feira.

