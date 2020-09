É possível curar a cegueira?

Poder ver o mundo é o sonho de muitas pessoas que por algum motivo não podem e o objetivo de Botond Roska é realizá-lo. Nascido na Hungria, o pesquisador e sua equipe do Instituto de Oftalmologia Molecular e Clínica de Basel, na Suíça, estão trabalhando para isso. Eles já conseguiram desenvolver um método capaz de tratar com eficácia alguns tipos de cegueira. Você confere os detalhes neste Futurando.

Outra pesquisa de destaque no programa é sobre o asfalto perfeito. As metrópoles estão cada vez mais quentes, e um dos responsáveis é o asfalto, pois ele se aquece de dia, liberando o calor de noite. A temperatura de regiões urbanas não consegue baixar. "Quando se olha uma cidade de cima, aproximadamente 40% são casas e 20% ruas. Cada casa pertence a uma pessoa diferente. Por isso, é mais fácil mudar as ruas”, explica o engenheiro Erik Bühlmann. Ele e sua equipe estão desenvolvendo um asfalto menos prejudicial ao meio ambiente.

Você vai conferir ainda soluções para reduzir impactos ambientais de viagens aéreas. A queima de combustível de aeronaves ajuda a acelerar o aquecimento global. Mas e se fosse usado um combustível que não libera CO2? E se esse combustível fosse feito somente de água, ar e luz do sol? Parece utopia, porém, isso já é realidade graças à Escola Técnica Superior de Zurique.

Carros elétricos vão retornar ao Futurando! Muito se fala sobre as vantagens do uso desse tipo de transporte. Será que é isso mesmo? E as desvantagens? Quais são? Você vai saber.

E nesta edição também respondemos uma outra pergunta interessante: Para que serve a atmosfera terrestre? Nossa atmosfera é multifacetada e complexa. Ela se estende muito além do se pensava, chega a ultrapassar a Lua. O Futurando vai explicar um pouco mais sobre essa proteção invisível que cobre nosso planeta.