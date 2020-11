Águas subterrâneas, um tesouro invisível

De maneira bastante resumida, as águas subterrâneas representam todo tipo de água que está abaixo da superfície terrestre. A que corre em lençóis freáticos, por exemplo. Essa água penetra no solo toda vez que chove. E é fundamental sob diversos aspectos, que vamos detalhar nesta edição do Futurando. Um deles é que serve de habitat para espécies de peixes. Mas não é só isso.

Em águas profundas existe uma fauna tão desconhecida quanto a que habita o fundo dos oceanos. Esses locais remotos e de difícil acesso são casa de um mundo animal extraordinário ao qual damos pouca atenção. Você vai conhecer algumas das criaturas minúsculas habitantes das profundezas. Cada vez mais é necessário voltar os olhos para elas, que estão sendo vítimas das mudanças climáticas. Vamos explicar como e por que esse problema tem relação direta com a disponibilidade de água potável.

Você conhece o termo água virtual? Como o próprio nome sugere, trata-se de uma água que está ali, porém, não vemos. Está na produção de um celular, de uma roupa, de um carro, de um alimento, enfim, foi usada em diferentes processos para fabricar bens de consumo. Só que acabamos não tendo noção de nada disso porque o que vemos é apenas um objeto pronto. No programa, vamos discutir o custo ambiental de diversos produtos para você entender quanto de água deixamos ir embora.

Um dos setores que mais consomem e poluem água é o da construção civil. Na Suíça, a indústria da construção é responsável por gerar a maior parte dos resíduos no país. O que acontece? Tudo vai para o lixo, aterros sanitários. A alternativa, como você vai conferir no Futurando, pode estar na reciclagem de materiais usados nas obras.