Água no Grande Canal de Veneza fica verde brilhante

As águas do principal canal de Veneza ficaram verdes fluorescentes neste domingo (28/05).

A agência regional de proteção ambiental ARPAV coletou amostras da água colorida com a ajuda do Corpo de Bombeiros, e especialistas agora investigam a causa do incidente.

A mancha verde, de acordo com as investigações preliminares da ARPAV e da polícia, teria sido provocada por um tipo de tinta frequentemente usada para rastrear vazamentos de água, informou a agência de notícias italiana ANSA.

Polícia e agência de proteção ambiental investigam causa da mudança de cor Foto: Luigi Costantini/AP/picture-alliance

A polícia disse que o líquido não representava uma ameaça à saúde dos moradores locais. O representante do Ministério do Interior em Veneza, Michele di Bari, convocou uma reunião de emergência para elaborar possíveis contramedidas.

A área verde brilhante podia ser vista desde a Ponte Rialto até parte do Grande Canal. O administrador da região do Vêneto, Luca Zaia, disse no Twitter que a cor verde foi relatada inicialmente por moradores locais.

Nenhuma pessoa ou grupo reivindicou imediatamente a responsabilidade pelo fato. No entanto, no domingo passado, um grupo ambientalista usou carvão vegetal para tingir de preto as águas da Fontana di Trevi, em Roma, para protestar contra as políticas climáticas do governo.

O incidente deste domingo provocou comparações com um evento ocorrido em 1968, quando o artista argentino Nicolas Garcia Uriburu tingiu de verde as águas do Grande Canal da cidade para promover a conscientização ecológica durante a Bienal de Veneza.

