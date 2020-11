Água, fonte de vida

A água é fundamental para o funcionamento do nosso corpo e o de muitos outros seres do planeta. Mas você sabe exatamente qual quantidade de água deve ingerir por dia? O Futurando desta semana foi às ruas pesquisar a opinião das pessoas. Outra questão: quando beber água? Só na hora que bate a sede? Vamos responder a essa e outras dúvidas.

Presente sob diversas formas no meio ambiente, a água também compõe em boa parte o organismo humano. Em média, 65% do nosso composto é feito de água, sendo que na juventude esse número é ainda maior: 80%. É assim porque a água, claro, tem inúmeras funções, que a nossa reportagem vai explicar em detalhes.

Uma função, digamos, não necessariamente orgânica da água está relacionada à higiene. Ao longo da história, diferentes civilizações utilizaram a água para se lavar e os banhos chegaram a ser momentos de recreação para os mais ricos. O programa vai reunir alguns fatos marcantes e construir o caminho evolutivo do uso da água para a limpeza.

Você sabe, aliás, quantos banhos devemos tomar por dia? É saudável lavar a pele várias vezes? O excesso higiene também pode ser um perigo. Vamos mostrar um experimento na Alemanha que revelou a importância de não eliminar por completo bacérias. Algumas delas nos ajudam a ficar saudáveis.

Esta semana, o programa fala ainda sobre as especificidades de um dos nossos cinco sentidos: o tato. Um simples toque nos permite compreender o espaço ao redor, o que está perto ou longe, transmite e recebe até mesmo sensações. Mas você talvez não conheça todas as células envolvidas nesses diversos estímulos.

Uma das capacidades do tato também é nos informar como é uma determinada superfície. A nossa pele, por exemplo. Se está mais seca ou mais oleosa. Vamos explicar as diferenças de pele entre homens e mulheres. Um tem um pouco mais de trabalho que o outro para manter a estética e a saúde dela. Qual dos dois? A gente conta para você no Futurando!