O Zimbabwe ou Zimbabué é um país da África Austral, anteriormente designado de Rodésia do Sul e Rodésia. A sua capital é Harare.

Zimbabué é um país que a norte faz fronteira com a Zâmbia, a leste com Moçambique, a sul com a África do Sul e a oeste com o Botswana. Desde 1980, ano da independência, o partido União Nacional Africana do Zimbábue - Frente Patriótica (ZANU-PF) governa o Zimbabué. Neste país falam-se 16 línguas, todas elas oficiais. O país é membro da União Africana (UA), da Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral (SADC) e da Organização das Nações Unidas (ONU).