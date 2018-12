Zimbabué: ZANU-PF dá luz verde a Mnangagwa para eleições de 2023

O partido governante do Zimbábue aprovou, este sábado (15.12), a candidatura do Presidente Emmerson Mnangagwa às eleições de 2023.

Após a votação, que decorreu num encontro de dois dias e que reuniu cerca de 6.000 membros do partido, Emmerson Mnangagwa disse apenas que o ZANU-PF está a meio de uma "reforma". "Temos o dever e a responsabilidade de explicar essas reformas ao nosso povo. Queremos consolidar o Estado de direito", afirmou, sem dar mais detalhes.

Acrescentou que é intenção do partido no poder, ZANU-PF, alterar as leis que restringem a liberdade de imprensa e os protestos contra o Governo no país, uma das várias exigências dos Estados Unidos, que mantêm sanções contra o Presidente e importantes figuras do partido.

As sanções foram impostas durante o Governo de Robert Mugabe.

Emmerson Mnangagwa tornou-se Presidente em novembro de 2017 depois da destituição de Robert Mugabe.