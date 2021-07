Zimbabué vai enviar mais de 300 militares para Moçambique

A informação foi avançada esta quinta-feira (29.07) pela ministra zimbabueana da Defesa, Oppah Muchinguri, na capital, Harare. Muchinguri, citada pelo portal Bloomberg, garantiu que, assim que for assinada a documentação necessária, as tropas do país vão reforçar o contigente da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC) no norte de Moçambique.

A governante não avançou a data de envio da equipa militar. Segundo o jornal "O País", nesta missão seguirão 303 instrutores para treinar as forças moçambicanas e um oficial especializado, que integrará o quartel-general da SADC.

Angola, Botswana, Ruanda e África do Sul são países que, no âmbito da SADC, já anunciaram o envio de soldados para ajudar Moçambique a combater os insurgentes na província de Cabo Delgado.

Os ataques na região começaram no final de 2017 e já fizeram mais de 2.800 mortos e 800 mil deslocados, levando também à suspensão dos investimentos do gás natural.

O envio de uma "força conjunta em estado de alerta" da SADC foi aprovado em 23 de junho, numa cimeira extraordinária da organização, em Maputo. Não é publicamente conhecido o número de militares que a organização vai enviar a Moçambique, mas peritos da SADC, que estiveram em Cabo Delgado, avançaram em abril que a missão deve ser composta por cerca de três mil soldados.