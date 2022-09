Zimbabué: Oposição denuncia tentativa de assassinato contra líder

O partido da oposição do Zimbabué Coligação dos Cidadãos para a Mudança (CCC) denunciou esta segunda-feira (12.09) uma tentativa de assassinato contra o seu líder, Nelson Chamisa, num ataque com explosivos ao seu veículo na cidade de Chinhoyi, norte do país.

O CCC disse numa declaração publicada na sua conta na rede social Twitter que o incidente ocorreu quando o veículo de Chamisa estava a caminho de um comício político e que, horas antes, tinham sido atirados cocktails molotov no mesmo local.

"Condenamos este ato cobarde", disse, observando que "esta última tentativa de assassinato surge apenas um mês após duas ameaças semelhantes à vida de Chamisa, em Wedza e Gokwe Kabuyuni".

"O ataque segue-se a ameaças de morte contra Chamisa e o CCC por líderes da União Nacional Africana do Zimbabué - Frente Patriótica (ZANU-PF), incluindo Abton Mashayanyika, cujo incitamento à violência foi registado, apesar de não terem sido efetuadas detenções", referiu.

Por outro lado, reconheceu que tinha ocorrido um "infeliz incidente de agressão" após o ataque, devido a um "mal-entendido" entre um membro da equipa de segurança da Chamisa e o jornalista Ruvimbo Muchenje. Nesta linha, o CCC assegurou que transmitiu as suas desculpas a Muchenje, que "as aceitou".

"Estamos empenhados em garantir um ambiente livre e seguro para os jornalistas que cobrem os nossos eventos", afirmou. "O jornalismo nunca é um crime. Foram aprendidas lições com este incidente e estamos a melhorar os nossos protocolos para assegurar que tais incidentes não se repitam no futuro", afirmou.

As tensões políticas têm vindo a aumentar nos últimos meses no Zimbabué, que deverá realizar eleições gerais em 2023.