Zimbabué: Mugabe poderá ser enterrado em cemitério de heróis nacionais

Os restos mortais do ex-Presidente do Zimbabué Robert Mugabe, que morreu em Singapura na sexta-feira passada, serão repatriados nesta semana ao país natal, onde serão enterrados no dia 15.09 num funeral de Estado, segundo informaram fontes do Governo.

Na quarta-feira será realizada a repatriação do corpo, que será recebido pelo Presidente do Zimbabué, Emmerson Mnangagwa, parentes e outras autoridades no Aeroporto Internacional de Harare, detalhou o porta-voz da presidência, George Charamba.

"As principais decisões em relação ao programa proposto (para o enterro) serão tomadas (na segunda-feira)", acrescentou Charamba em declarações ao jornal "Sunday Mail".

"Os restos mortais são esperados na tarde de quarta-feira (11.09). As cerimónias fúnebres estão previstas para sábado (14.09) e o funeral decorrerá no domingo (15.09)", indicou o porta-voz da Presidência do Zimbabué, George Charamba, citado pela agência France Presse.

A mesma fonte adiantou ainda que será a família a decidir o local onde será sepultado.

Local do sepultamento

Robert Mugabe em discurso no Zimbabué

No sábado (07.09), o ministro-adjunto da Informação do Zimbabué, Energy Mutodi, disse, citado pela Associated Press, que Mugabe seria sepultado no National Heroes Acre, em Harare, local reservado para os que fizeram grandes sacrifícios durante a guerra conta a minoria branca que governava o país e que dedicaram as suas vidas ao desenvolvimento do Zimbabué, antiga Rodésia.

"O camarada Mugabe será sepultado no Heroes Acre. É onde merece descansar", disse Energy Mutodi.

Entretanto, Leo Mugabe, sobrinho do ex-presidente e porta-voz da família, também citado pela agência Associated Press, disse na mesma altura que os preparativos do funeral ainda não estavam fechados.

Localizado numa colina e projetado com o apoio de arquitetos da Coreia do Norte, o local tem uma ampla vista sobre Harare, é construído em mármore e granito e ostenta uma estátua de bronze de três guerrilheiros combatentes pela independência.

"Herói Nacional"

O ex-Presidente é considerado por muitos como um herói nacional, apesar de décadas de governação que mergulharam o país em grandes dificuldades económicas e com relatos de abusos de poder e violações dos direitos humanos.

Mugabe nasceu em 21 de fevereiro de 1924. Na década de 1970 liderou uma campanha de guerrilha contra o Governo da ex-colónia britânica.

Em 1979, a então primeira-ministra britânica Margaret Thatcher anunciou que o Reino Unido reconheceria oficialmente a independência da Rodésia, como era designado naquela altura o país. Mugabe foi eleito para liderar o Governo, no ano seguinte.

Mugabe foi forçado a afastar-se em novembro de 2017 depois de o Exército e de o seu partido, a União Nacional Africana do Zimbabué - Frente Patriótica (ZANU-PF), retirarem-lhe o apoio.

Robert Mugabe morreu aos 95 anos, cerca de dois anos após renunciar ao cargo que ocupou durante 37 anos.

Família Mugabe: 37 anos de luxo e ostentação Fortuna de um bilião Estima o The Guardian que a fortuna de Mugabe deverá rondar um bilião de euros, espalhados, entre outros, em contas secretas na Suiça e Bahamas. Só a sua mansão, localizada a norte de Harare, está avaliada em cerca de oito milhões de euros. Um valor que um cidadão comum no Zimbabué só conseguiria pagar se trabalhasse cerca de 3.825 anos seguidos sem gastar um centavo.

Família Mugabe: 37 anos de luxo e ostentação Seis pessoas, 25 quartos Desenhada por arquitetos chineses, a mansão “Blue Roof”- com este nome por causa dos azulejos azuis do telhado importados da China - tem 25 quartos. Se cada elemento da família tiver um quarto - Robert, Grace, os três filhos do casal e o filho do primeiro casamento de Grace - sobrarão ainda 19. A casa tem ainda lagos, monitores panorâmicos, cadeiras de veludo e camas em estilo monárquico.

Família Mugabe: 37 anos de luxo e ostentação Outras propriedades Sabe-se que o casal possui ainda propriedades na Malásia, Singapura e Dubai . Em 2009, diz o Sunday Times, Robert e Grace Mugabe adquiriram uma outra casa num bairro de luxo em Hong Kong, cidade onde estudou a sua filha Bona, por 4,5 milhões de euros. Na mesma altura, "Dis Grace", como também é chamada pelos zimbabueanos, terá gasto mais de 60 mil euros em estátuas de mármore do Vietname.

Família Mugabe: 37 anos de luxo e ostentação Casamento extravagante Robert e Grace Mugabe deram o nó em agosto de 1996, quatro anos após a morte da primeira esposa do presidente do Zimbabué, Sally, ter falecido. O casamento custou um milhão de dólares e contou com 40 mil convidados. Na imprensa local, falou-se no “casamento do século”. Para assinalar o 20º aniversário de casamento, Grace terá comprado um anel de diamantes por 1,15 milhões de euros.

Família Mugabe: 37 anos de luxo e ostentação "Gucci Grace" Embora quisesse ser notícia pelo trabalho social que desenvolvia no Zimbabué, a agora ex primeira-dama, apelidada também de "Gucci Grace" pela sua futilidade, era criticada pelos seus gastos pessoais com objetos de luxo. Grace Mugabe, 40 anos mais nova que Robert Mugabe, não escondia as suas roupas, sapatos e jóias de marcas de luxo.

Família Mugabe: 37 anos de luxo e ostentação Às compras pela Europa... Diz o The Guardian que a marca favorita de sapatos de Grace é a Ferragamo. Ao todo, o seu armário, contará com mais de três mil pares de sapatos. Em 2003, o Daily Telegraph deu conta que Grace gastou, numa só viagem a Paris, cerca de 63 mil euros. Já em Londres, a primeira-dama terá gasto 45 mil. Até 2004, Grace terá retirado do Banco Central do Zimbabué mais de cinco milhões de euros.

Família Mugabe: 37 anos de luxo e ostentação Luxo “hereditário” O gosto por gastar é algo que Grace parece ter incutido nos seus filhos. Só o casamento de Bona (na foto) custou mais de três milhões de euros. Já Robert Jr. e Bellarmine Chatunga, os outros dois filhos do casal, enquanto viveram no Dubai, estiveram instalados num apartamento que tinha uma renda mensal de cerca de 30 mil euros. Já na África do Sul, pagavam cerca de 4,5 mil.

Família Mugabe: 37 anos de luxo e ostentação Filhos não escondem riqueza Este ano, o filho mais novo de Mugabe publicou um vídeo onde derramava champanhe Armand de Brignac em cima do seu relógio de luxo. Dias antes, diz o The Guardian, o jovem postou uma fotografia com a legenda “51 mil euros no pulso quando o seu pai comanda o país”. A imprensa local não deixou também passar em branco a excentricidade do enteado de Mugabe, que importou dois luxuosos Rolls-Royce.

Família Mugabe: 37 anos de luxo e ostentação "Gucci Grace" em tribunal Recentemente “DisGrace” travou uma guerra no tribunal com um negociante de diamantes libanês. Grace Mugabe afirma ter pago cerca de 858 mil euros por um diamante de 100 quilates que não recebeu.

Família Mugabe: 37 anos de luxo e ostentação Festas de anos milionárias As festas de anos de Mugabe já eram uma tradição. Ano após ano, em fevereiro, repetiam-se as notícias relacionadas com as suas extravagâncias. No seu 85º aniversário, por exemplo, foram encomendadas duas mil garrafas de champanhe Moet & Chandon e 400 doses de caviar. Já por altura dos seus 91 anos, Mugabe gastou cerca de um milhão de dólares na festa, que teve lugar num hotel de cinco estrelas.

Família Mugabe: 37 anos de luxo e ostentação Na mira do “Wikileaks” Em 2010, as informação reveladas pelo Wikileaks vieram dar razão aos zimbabueanos que criticavam os luxos da família Mugabe. Os documentos divulgados fizeram referência ao envolvimento de elites e altos funcionários do governo do Zimbabué em negócios de diamantes. Um dos nomes citados foi precisamente o de Grace Mugabe. Autoria: AFP, AP, EFE, Raquel Loureiro